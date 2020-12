GF Vip, Tommaso nomina Stefania: arriva il commento inaspettato della sorella Gaia Zorzi; ecco cosa ha scritto su Twitter.

Tommaso Zorzi ha nominato Stefania Orlando. No, non è uno scherzo, ma è ciò che è successo durante la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. Una nomination assolutamente inaspettata, quella fatta dall’influencer, che ha scelto di mandare al televoto proprio una delle sue più care amiche in casa. Una scelta che non è piaciuta a gran parte dei telespettatori, che, sui social, hanno commentato la puntata. E, a quanto pare, dalla parte di Stefania si sono schierate anche persone molto vicine a Tommaso. A partire da Lazzaro Fantasia, il suo agente, che gli gestisce la pagina social e che ha messo Stefania Orlando come immagine del profilo. Ma non è stato il solo ad esprimersi sulla questione: ecco cosa ne pensa Gaia Zorzi, sorella dell’influencer.

GF Vip, Tommaso nomina Stefania: Gaia Zorzi lo bacchetta attraverso Twitter

Una reazione piuttosto forte, quella di Gaia Zorzi dopo la nomination del fratello Tommaso Zorzi di ieri sera. Il giovane influencer ha votato Stefania Orlando, sua grande amica nella casa, a causa di uno screzio avuto nelle ore precedenti alla puntata. Non solo: Zorzi, amante del gioco, ha ammesso di aver voluto fare una nomination ad effetto, per creare un colpo di scena interessante per i telespettatori Una scelta che non hanno gradito in molti, compresa la sorella di Tommaso. Gaia è molto attiva sui social e spesso commenta cosa accade nella casa. Qualche ora fa, è arrivato il commento sulla nomination, e la sua opinione è piuttosto chiara. Date un’occhiata:

Ebbene si, Gaia vorrebbe entrare il casa per rimproverare Tommaso dopo la scelta di votare Stefania! Una scelta che ha diviso anche il pubblico: molti sostenitori di Tommaso, dopo questo gesto, non sono così sicuri di salvarlo nella nomination di questa settimana. Nella casa, intanto, tra i “Zorzando” c’è freddezza: i due con ogni probabilità hanno bisogno di parlare per chiarire alcune cose. Non ci resta che attendere un confronto. E voi, cosa ne pensate della decisione di Tommaso? Da che parte state?