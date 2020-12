Nicola Savino, incredibile cambiamento: spunta una foto a 20 anni dell’amatissimo conduttore.

Lo stiamo vedendo negli ultimi tempi alla conduzione dell’amatissimo programma Le Iene, insieme ad Alessia Marcuzzi. La trasmissione sta riscontrando un enorme seguito, anzi, possiamo dire, che da anni gli ascolti sono decisamente elevati. Nicola Savino è certamente molto amato e apprezzato, conduttore radiofonico, conduttore televisivo, attore, imitatore, e tanto altro ancora. A quanto pare, l’amatissimo presentatore del Le Iene possiede un talento poliedrico, e soprattutto straordinario. Ha iniziato a lavorare in una emittente locale,e negli anni successivi, in cui si divide tra radio e discoteche, contatta vari network radiofonici proponendosi come regista. Nel 1989 ottiene risposta positiva da parte di Radio Deejay e proprio qui cura dall’inizio la regia di W Radio Deejay, un programma condotto da Marco Baldini e da Fiorello. Da quel momento, per Savino inizia una lunga carriera, che lo porterà poi al successo ottenuto. Oggi, lo vediamo nell’amatissima trasmissione in onda su Italia1, ma com’era da giovane? Sul suo profilo instagram è apparsa una foto dei suoi 20 anni: incredibile cambiamento!

Nicola Savino, cambiamento incredibile: ecco com’era da giovane

E’ certamente molto amato e apprezzato, Nicola Savino ha saputo conquistare con la sua simpatia e spontaneità il pubblico da casa. Lo ritroviamo alla conduzione del seguitissimo programma Le Iene, insieme ad Alessia Marcuzzi, e possiamo dirlo con certezza, formano una coppia televisiva davvero unica, e soprattutto simpatica. Savino ha iniziato da giovanissimo, lavorando per un’emittente locale, dimostrando il suo profondo talento. E’ divenuto molto noto, tanto da arrivare al cuore dei telespettatori. Purtroppo, anni fa, in un’intervista a Verissimo, Savino ha raccontato il dolore per la perdita di sua madre, ed in seguito anche di suo padre. Nicola, anche su instagram è molto seguito, e proprio qui è spuntata una sua foto di quando era giovane, che non è certamente passata inosservata. Come potete ben osservare, l’amatissimo presentatore aveva nello scatto appena 20 anni, era decisamente giovanissimo. Nel tempo è cambiato, com’è giusto che sia, una trasformazione che non ha portato forti mutamenti. Infatti, molti tratti sono decisamente gli stessi, e anche lo sguardo. Vestito con un pigiama e dal sorriso debole, appare così nella foto pubblicata sul suo profilo instagram.

Lo scatto ha certamente colpito l’occhio vigile dei telespettatori, e tantissimi sono stati i messaggi ricevuti, che hanno animato l’immagine del conduttore da giovane, appena 20enne.

Segui anche il nostro canale instangram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui