Il bellissimo bambino ritratto in questo scatto insieme alla sua mamma oggi è un volto noto nel mondo dello spettacolo, che stiamo ammirando in un programma molto famoso.

In questo scatto è uno splendido bambino tra le braccia della sua bellissima mamma, oggi lo ammiriamo in un famoso programma televisivo: riuscite a capire di chi si tratta? Ecco alcuni indizi per voi. È un uomo davvero molto affascinante ed un particolare episodio che lo ha visto protagonista è rimasto nella storia. Ha partecipato diversi programmi, tra cui l‘Isola dei Famosi e Le Iene. La sua partecipazione ad un celebre e amatissimo reality è considerato un grande ritorno e ha già regalato momenti iconici. Il suo profilo Instagram è seguito da oltre centomila persone. In passato, ha scritto una lettera molto toccante dedicata al padre. Allora, avete capito?

Oggi lo ammiriamo in un famoso programma: chi è questo bellissimo bambino?

Nel corso della sua partecipazione all’Isola dei Famosi ha rivelato molto di sé e del dolore che ha provato in passato. Ha voluto dedicare una lettera carica di emozioni al padre, di cui ha sentito profondamente la mancanza. Oggi è uno dei concorrenti dell’acclamato GF Vip, giunto ormai alla sua quinta edizione. Di chi si tratta? Ma dell’affascinante Filippo Nardi, ovviamente! Lo showman originario di Londra che ha riscosso un grande successo nel nostro paese. Filippo è uno dei tre concorrenti che hanno varcato la porta rossa la scorsa settimana e già è stato protagonista di momenti divertentissimi, ma anche di attimi di tensione. Scopriremo come evolverà il suo percorso e quanto sarà diverso dalla prima esperienza al reality, dove divenne iconica la sua sfuriata per le sigarette. Nella foto che vi abbiamo mostrato era in braccio alla sua bellissima mamma, con cui vanta una somiglianza davvero incredibile.

E voi, avevate riconosciuto l’affascinante Filippo nello scatto che vi abbiamo mostrato? Ricordiamo che l’uomo è padre di uno splendido ragazzo nato dalla relazione con la sua ex compagna e che prima del successo svolgeva un lavoro davvero interessante. Inoltre, qualche mese fa, ha rivelato un episodio molto particolare avvenuto in merito al tampone per quanto riguarda il Coronavirus. E voi, state seguendo il GF Vip e cosa ne pensate del grande ritorno di Filippo Nardi?