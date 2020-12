Francesco Oppini ha lasciato la casa del GF Vip, ma continua a far parlare di sé e spunta in queste ore l’assurda confessione della fidanzata: c’entra Tommaso Zorzi.

Non è bastato lasciare la casa del GF Vip affinché l’attenzione del pubblico calasse su di lui: Francesco è ancora sotto i riflettori, è evidente. E, con lui, la sua bellissima fidanzata Cristina. In queste ore, tra l’altro, abbiamo visto l’ex concorrente ‘bacchettare’ il profilo ufficiale del programma in merito ad un piccolo errore. Come riportato da Fanpage, Francesco Oppini e la fidanzata hanno rilasciato un’intervista a Chi e la giovane ha fatto una confessione assurda: c’entra Tommaso Zorzi. Ricordiamo che proprio il celebre influencer ha rivelato a Cristiano Malgioglio, all’interno della casa del GF Vip, di essersi innamorato dell’amico. Tra i due amici c’è stato anche un emozionante confronto in diretta.

La fidanzata di Francesco Oppini fa una confessione su Tommaso Zorzi

A riportare la notizia è stata Fanpage, che ha citato il settimanale Chi. Francesco e Cristina hanno rilasciato un’intervista a qualche giorno dall’abbandono del programma da parte del primo. Dopo aver parlato della loro storia e del loro futuro – pare che non ci siano fiori d’arancio in vista – i due si sono espressi anche sul percorso del giovane al GF Vip. E Cristina ha fatto una confessione incredibile: “Sui social qualcuno mi attaccava dicendo che ero una copertura e che dovevo lasciarli liberi di amarsi” ha spiegato. Si riferisce, ovviamente, alla possibilità che tra Tommaso e Francesco potesse esserci qualcosa di più di un’amicizia. La coppia ha anche confermato qualcosa a cui l’ex concorrente aveva accennato durante l’incontro con sua madre: “Sono pronto a diventare padre” aveva detto sulla passerella del GF Vip. Francesco Oppini lo ha ribadito a Chi: “Mi vedo padre perché penso di averlo dentro, è un ruolo che nessuno ti insegna” avrebbe detto.

Una confessione davvero inaspettata e incredibile, quella di Cristina: la giovane è stata spesso attaccata dal web, ma questo non le ha fatto cambiare idea sull’amicizia che lega il fidanzato e Tommaso. Una persona davvero dolcissima, non trovate?