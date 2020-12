Qui era solo una bambina, adesso è un’amatissima maestra di ballo che ha incantato il pubblico: l’avete riconosciuta?

Possiamo sostenere che in questa foto era soltanto una bambina, ma già mostrava una bellezza incantevole e raffinata, col suo sorriso smagliante. Oggi, è divenuta un’incredibile maestra di ballo e una ballerina dall’elegante talento. Negli ultimi mesi è stata presente nel seguitissimo programma condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle, e ha dimostrato insieme al suo partner, a ritmo di passi, straordinarie capacità. Anzi, la coppia di ballo è riuscita ad arrivare fino alla fine, ottenendo un successo considerevole. Nella foto era ancora una bambina tenerissima e dallo sguardo dolcissimo, mentre oggi è divenuta molto popolare: avete capito di chi si tratta? Ma proprio di lei!

In questa foto appare una bambina dolcissima, oggi divenuta una donna e una maestra di ballo incredibile

Sono decisamente tantissimi i personaggi del mondo dello spettacolo che amano condividere con i propri follower immagini in cui appaiono da piccoli, da soli o in compagnia. Un modo questo per ricordare i tempi passati, e abbracciare un momento indimenticabile trascorso. Proprio come la bambina apparsa in questa foto, oggi divenuta una ballerina e una maestra di ballo dal talento incantevole. Nello scatto mostrato era decisamente molto piccola, col tempo è cresciuta, fino a diventare una donna dalla bellezza sconvolgente e dal profondo fascino. Come abbiamo avuto modo di sostenere, è stata una delle protagoniste della nuova edizione di Ballando con le stelle. Ma vi anticipiamo, per regalarvi un piccolo aiuto, che è riuscita ad arrivare fino alla fine. Bene, adesso avete capito di chi si tratta? Ma proprio di lei, dell’amatissima e talentuosa Lucrezia Lando. La bellissima ballerina, insieme a Gilles Rocca, è riuscita ad arrivare al cuore dei telespettatori, aggiudicandosi la vittoria finale.

Lucrezia è giovanissima, ma già ha dimostrato di possedere un talento tanto vasto quanto affascinante, movenze le sue incantevoli, il tutto accompagnato da un’avvenenza raffinata e meritevole. La vittoria ottenuta insieme a Gilles Rocca è stata il coronamento di tanto impegno e molteplici sacrifici. E voi, l’avete riconosciuta? Possiamo affermare con certezza che Lucrezia era bella già da bambina, ma oggi è bellissima!

