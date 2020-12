Jimmy Ghione: “Gli angeli potranno ammirare la tua bellezza”, il post pieno di dolore dello storico inviato.

Jimmy Ghione rappresenta uno degli inviati storici di Striscia La Notizia, la trasmissione in onda su canale 5 tutte le sere. E’ stato proprio tale programma a donargli una grande notorietà, tanto da divenire molto popolare ai telespettatori, che fin da subito hanno mostrato di essere affascinati dall’uomo, grazie ai suoi servizi in tv. Non tutti sanno però che Jimmy ha iniziato in modo completamente diverso, infatti, si affaccia al mondo dello spettacolo in ambito cinematografico. L’inviato ha interpretato diversi ruoli, fino a divenire il protagonista nel film Delitti a luci rosse, un thriller erotico. Ma sappiamo, che la sua conoscenza è arrivata grazie a Striscia La Notizia. Jimmy è molto amato e seguito, e anche sui social può contare un buon numero di follower; proprio qui, l’uomo, ha lasciato qualche mese fa, un post pieno di dolore: “Gli angeli potranno ammirare la tua bellezza”

Jimmy Ghione, terribile perdita: “Gli angeli potranno ammirare la tua bellezza”, doloroso post

E’ sicuramente uno degli inviati più amati e seguiti dell’amatissimo programma Striscia La Notizia, Jimmy Ghione con i suoi servizi riesce sempre a colpire l’attenzione del pubblico. Il programma gli ha donato una popolarità incredibile, tanto da essere, oggi, molto apprezzato dai telespettatori. L’inviato è molto seguito, e certamente anche sui social. Proprio sul suo profilo instagram, Ghione, qualche mese fa, ha lasciato un post pieno di dolore, rivolto alla sua amata mamma che non c’è più. Un messaggio per esprimere la mancanza patita e il ricordo che resterà sempre affiancato al suo cuore. “Dove sei tu la mascherina non serve e così gli angeli potranno ammirare la tua bellezza… Mi Manchi mamma”, ha riportato in basso ad uno scatto della madre. Una foto che mostra la meravigliosa avvenenza della donna, e che rappresenta un ricordo indelebile.

Ghione ha voluto così commemorare la sua amata mamma, scrivendole un messaggio su instagram, riportando la sua bellissima foto: un modo per poter alleviare il dolore, manifestando in parole toccanti il suo amore per lei ricoperto di una profonda mancanza. Un vuoto difficile da colmare, dato che lo storico inviato ha perso una parte importante della sua vita.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui