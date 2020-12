Il dolore di Roberto Farnesi: una perdita devastante arrivata troppo presto per l’amatissimo attore.

E’ sicuramente uno degli attori più amati e apprezzati del panorama cinematografico, Roberto Farnesi riesce a conquistare col suo talento e il suo profondo fascino davvero tutti. Il suo esordio avviene nel 1994 come attore di fotoromanzi, mentre il suo primo film è stato Una donna in fuga, nel 1996. In seguito, la sua carriera da attore ha avuto una svolta incredibile, infatti, ha interpretato tantissimi ruoli importanti, fino a giungere anche in televisione, con la miniserie Turbo, ed approda nel 2001 nel cast della soap opera CentroVetrine, e qualche anno dopo entra a far parte di Carabinieri. Proprio grazie a questi ruoli che la sua popolarità cresce enormemente. L’amatissimo attore, però ha avuto un passato burrascoso, infatti, in un’intervista a Vieni da me, ha raccontato della perdita di suo padre, avvenuta quando lui era giovanissimo.

Il dolore di Roberto Farnesi colpito da una perdita terribile

Abbiamo già avuto modo di sostenere l’incredibile talento dell’attore Roberto Farnesi, che proprio in questo ultimo periodo, è presente in tv con la serie, seguitissima, Il Paradiso delle signore. Con le sue capacità e il suo profondo fascino è stato in grado di arrivare al cuore dei telespettatori. Farnesi, in una lunga ed emozionante intervista di un anno fa, a Vieni da me, il programma di Caterina Balivo, ha rivelato di aver perso il padre quando aveva 23 anni. “Purtroppo è morto quando avevo 23 anni, mi rivolgo ancora a lui ogni tanto. Ho avuto un grande rapporto con lui, straordinario”, ha confessato l’attore ai microfoni della Balivo. Farnesi si è aperto, lasciandosi andare ad un lungo sfogo con la conduttrice, toccando i punti salienti della sua vita intima e professionale.

Ha anche confessato di aver avuto un percorso molto complicato prima di arrivare al successo. Infatti, dopo la morte del padre, ha cercato di non gravare economicamente sulla madre. L’uomo ha rivelato di aver dormito in macchina, per non pesare in famiglia. Una lunga gavetta ha dovuto affrontare Farnesi che l’ha condotto, però, alla notorietà che oggi possiede. L’attore è ora molto amato ed seguito, e continua a riscuotere grande apprezzamento da parte del pubblico.

