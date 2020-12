Flavio Montrucchio, spunta un retroscena del passato: è accaduto subito dopo la vittoria al GF, ve lo ricordavate anche voi?

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Flavio Montrucchio. Entrato nel mondo dello spettacolo diversi anni fa, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato l’attenzione di tutti. Riscuotendo, tra l’altro, un successo davvero clamoroso. Era esattamente l’anno 2001 quando, in compagnia di Filippo Nardi, Mascia Ferri e tantissimi altri, prendeva parte alla seconda edizione del Grande Fratello. Risultandone, tra l’altro, il vincitore. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, sono passati esattamente diciannove anni. Eppure, il buon Montrucchio continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Attualmente in onda, insieme a sua moglie Alessia Mancini, con ‘Junior Bake Off’, il bel Flavio è, senza alcun dubbio, uno dei conduttori televisivi ed attori più amati ed apprezzati. Ecco, ma sapete cos’è successo subito dopo la sua vittoria al Grande Fratello? Spunta fuori un retroscena davvero ‘clamoroso’. Scopriamo insieme di che cosa stiamo parlando esattamente.

Flavio Montrucchio dopo il GF: spunta un retroscena, ve lo ricordavate?

Era esattamente il 2001 quando, come dicevamo precedentemente, Flavio Montrucchio debuttava e vinceva la seconda edizione del Grande Fratello. Da quel momento, la sua vita è cambiata drasticamente. Non soltanto dal punto di vista personale e sentimentale, attualmente è uno splendido marito e padre di due tenerissimi bambini, ma soprattutto dal punto di vista professionale. Attore e conduttore di successo, il bel Montrucchio decanta di un clamore davvero assoluto. D’altra parte, ammirando con attenzione il suo fascino e smisurata bravura, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Ebbene, ma sapete cos’è successo subito dopo la vittoria al Grande Fratello? È spuntato fuori un retroscena davvero incredibile. Sapete che, subito dopo essersi fatto conoscere ed apprezzare nel famoso reality di Canale 5, il bel Montrucchio ha fatto il provino per una famosa soap opera? Ebbene. Stiamo parlando esattamente di ‘Centovetrine’. In una sua intervista a ‘La Stampa’ datata 2019, Flavio ha raccontato di aver fatto il provino dopo aver vinto il reality. E di aver iniziato a studiare recitazione. ‘Ci credevo e non ci credevo, che quello potesse essere il mio mestiere’, ha detto il buon Montrucchio.

Voi, però, ve lo ricordavate a ‘Centovetrine’?