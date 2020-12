In uno delle sue ultime fotografie su Instagram, Laura Torrisi ha mostrato il suo drastico cambio look: mai vista così prima d’ora.

È una delle attrici più amate ed apprezzate, Laura Torrisi. Entrata nel mondo della televisione anni fa in seguito alla sua partecipazione al Grande Fratello, la bellissima toscana ha letteralmente cavalcato la cresta dell’onda. Entrando, così, di diritto nel cuore di tutti gli italiani. Dalla sua prima apparizione televisiva, infatti, sono passati numerosi anni. Eppure, nonostante questo, continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Un successo, sia chiaro, che non si limita alla sfera teatrale o, comunque, lavorativa, ma si estende anche alla sfera social. Attivissima e seguitissima sul suo canale Instagram, la bellissima Torrisi è, senza alcun dubbio, una vera e propria regina del famoso social. Ed anche lei, dal canto suo, non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo amatissimo pubblico. Qualche giorno fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di una tenerissima fotografia di quando era soltanto una bambina. Un paio di giorni fa, invece, la bella Torrisi ha voluto mostrare ai suoi fan il suo ‘sconvolgente’ cambio look. Di che cosa parliamo? Vediamo insieme tutti i dettagli. Vi anticipiamo: così non l’avevamo mai vista prima d’ora.

Laura Torrisi, sconvolgente cambio look: che schianto!

Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, qualche giorno fa, Laura Torrisi non ha potuto fare a meno di mostrare ai suoi sostenitori il clamoroso cambio look. Un vero e proprio sconvolgente cambio look, c’è da ammetterlo. Anche perché, fino a questo momento, sembrerebbe di non averla mai vista così. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, sia chiaro: non è che diventata bionda improvvisamente. Piuttosto, la bellissima attrice ha preferito asciugarsi i capelli in modo completamente differente dal solito. Diciamoci la verità: l’abbiamo sempre vista con lunghi capelli lisci o, al massimo, con delle onde. Ma così, vi assicuriamo, non l’abbiamo mai vista prima. Inutile a dirvi che, in un vero e proprio batter baleno, la foto in questione è stata presa d’assalto dai suoi sostenitori. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: Laura è davvero uno schianto. Siamo abituati alla sua bellezza, è vero. Ma così ha davvero ‘esagerato’. E lo testimoniano anche i numerosi commenti di apprezzamento giunti a corredo dello scatto. Ma bando alle ciance. Di che cosa parliamo esattamente? Guardare per credere!

Dite la verità: non è bellissima? Per noi, decisamente lo è. Con indosso una maglia stile ‘animalier’, la bellissima Laura Torrisi ha mostrato il suo look ‘sbarazzino’. I capelli sono sempre lunghi, da come si può vedere. Ma, questa volta, sono tutti ricci. Che dire? LOOK DECISAMENTE APPROVATO!

