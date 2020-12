Carlotta Dell’Isola è ufficiale una delle nuovi concorrenti del GF Vip, ma sapete cosa ha fatto poche ore prima del suo ingresso?

Sapevamo che sarebbe successo. E, in effetti, è stato proprio così. Nel corso della puntata del GF Vip di Lunedì 14 Dicembre, in diretta televisiva, Alfonso Signorini ha annunciato al suo pubblico che nell’appuntamento di Venerdì sarebbero entrati ben quattro ‘vipponi’ nuovi. Ebbene, fino a questo momento, ne sono stati svelati soltanto due. Oltre alla bellissima Cecilia Capriotti, a varcare la famosa porta rossa di Cinecittà ci sarà anche lei. Stiamo parlando di Carlotta Dell’Isola. Ebbene si. La bellissima, giovanissima e simpaticissima romana che si è fatta tanto amare ed apprezzare durante il suo percorso a Temptation Island sarà una delle concorrenti ufficiali del GF Vip. Il suo ingresso, come dicevamo, è previsto per stasera. E noi, come anche voi senza alcun dubbio, non vediamo l’ora di poterla vedere sotto una ‘nuova veste’. Ebbene, ma sapete cosa ha fatto la bellissima Carlotta a poche ore dal suo ingresso? Beh, non potete non saperlo! Ma nel caso contrario, siete curiosi di venire a conoscenza di tutti i fatti? Bene, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa!

GF Vip, Carlotta Dell’Isola varcherà la porta rossa: cosa ha fatto poche ore prima del suo ingresso

È da quando è ultimato il suo percorso a Temptation Island che Carlotta Dell’Isola ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Semplicissima e, soprattutto, più che genuina, la giovane romana ha dimostrato ampiamente di essere una ragazza a modo, di sani principi e, soprattutto, una di noi. Sarà per questo motivo che il GF Vip ha deciso di ‘premiarla’ e di reclutarla come nuova concorrente? Molto probabile. Anche se, diciamoci la verità, noi non abbiamo alcun dubbio. Fatto sta che, siamo certi, che la bellissima Dell’Isola conquisterà, ancora una volta, le simpatie di tutto il pubblico italiano. In attesa, però, di poterla vedere sfilare sulla famosa passerella rossa e di poter vederla varcare la porta di Cinecittà, siete curiosi di sapere cosa ha fatto poche ore prima del suo ingresso? Tranquilli, ci pensiamo noi! Proprio pochissime ore fa, attraverso un video condiviso sulla sua pagina Instagram (CLICCA QUI PER VEDERLO), Carlotta ha ‘salutato’ il suo pubblico social. Spiegando loro non soltanto di essere molto ‘impaurita’ per questa nuova esperienza televisiva che andrà a vivere, ma di essere anche molto felice. Inutile a dirvi che, in un batter baleno, il video in questione è stato preso d’assalto dai suoi sostenitori. Che, come sempre, hanno voluto dimostrarle tutto il loro affetto.

Seguirete la puntata di questa sera del GF Vip? Noi non vediamo l’ora!

