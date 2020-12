Francesco Oppini furioso: “E’ una testa di c***”, lo scherzo de Le Iene causa la reazione choc del figlio di Alba Parietti.

Ieri sera è andata in onda una nuova scoppiettante puntata del seguitissimo programma Le Iene, che da anni riscontra un grande successo. Nella puntata trasmessa sono stati molti i servizi che hanno recato grande attenzione del pubblico. Ma a colpire e divertire i telespettatori è stato lo scherzo fatto al figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha avuto una reazione alquanto forte. Francesco è da pochissimo giorni che ha abbandonato la casa più spiata d’Italia, dopo la decisione di prolungare il programma fino ad inizio febbraio. Per questo, Oppini ha deciso di lasciare il gioco. Prima ancora di entrare nel reality, l’uomo aveva subito uno scherzo da parte de Le iene, che gli hanno fatto credere che la madre avesse un fidanzato molto più giovane di lei. Come abbiamo avuto modo di vedere nella puntata trasmessa ieri che ha visto la messa in onda del servizio, la reazione dell’ex concorrente è stata molto forte.

“Testa di c***, ti vengo a cercare”, Francesco Oppini furioso durante lo scherzo de Le Iene

Uno scherzo che ha sicuramente tenuto incollati i telespettatori davanti alla televisione, ma soprattutto i follower dell’amatissimo ex concorrente del Grande Fratello Vip, da poco uscito dalla casa. Nella puntata de Le iene, trasmessa ieri sera 17 dicembre, molti sono stati i servizi che hanno animato la serata, ma a colpire il pubblico è stato, come abbiamo annunciato, lo scherzo fatto al figlio di Alba Parietti dalla stessa donna, realizzato da Stefano Corti e Alessandro Onnis. Come abbiamo già rivelato, Oppini ha creduto al fidanzamento di Alba con un ragazzo molto più giovane di lei. Ma tale scoperta non è affatto piaciuta a Francesco, soprattutto dopo aver compreso l’interesse del baby fidanzato per il denaro della donna. A questo punto, il figlio della Parietti ha avvertito sua madre: “Mamma devo partire per tre mesi, se io parto col pensiero che tu stai con una testa di c*** io non parto più“, ha inveito l’uomo.

Uno scherzo che ha portato alla forte reazione di Oppini, che nessuno certamente si aspettava di poter vedere. Per fortuna, poco dopo, è stata rivelata la verità, e il tutto si è concluso con un bel “Vaf***…“, e tante risate.

