In alcune delle sue ultime Instagram Stories, Giulia De Lellis ha detto di essere sconvolta: cosa è accaduto a pochi giorni da Natale.

È la vera e propria regina di Instagram, Giulia De Lellis. Con all’attivo più di 4 milioni e mezzo di followers, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne entra di diritto tra le vere stelle del famoso social network. E, d’altra parte, conoscendola in tutti questi anni, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Nonostante lo sconsiderato successo e i numerosi progetti a cui ha preso e prenderà parte, Giulia è rimasta sempre la stessa. È rimasta la semplicissima e simpaticissima ragazza che, anni fa, ha fatto breccia nel cuore di milioni e milioni di italiani. Attivissima sul suo canale social ufficiale, la bella De Lellis non perde mai occasione di poter interagire e comunicare con i suoi followers. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, dopo aver consigliato alle sue carissime sostenitrici diverse outfit per questi giorni di Natale, Giulia ha detto: ‘Sono sconvolta, veramente’. Ecco, ma perché? Cos’è esattamente successo all’influencer romana da farla sconvolgere. Ovviamente, vi sveleremo tutti i dettagli. Vi anticipiamo, però, che si tratta, senza alcun dubbio, di un vero e proprio spiacevole inconveniente. Soprattutto se si prende in considerazione che ci troviamo a pochissimi giorni dalle Sante festività. Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis sconvolta: l’inconveniente a pochi giorni dal Natale

Sempre solita ad aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le accade, pochissime ore fa, Giulia De Lellis ha raccontato di essere letteralmente sconvolta per quello che, nell’ultimo periodo, le sta capitando. Ci teniamo a specificarvi: non è successo affatto nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che, a pochi giorni da Natale, si tratta senza alcun dubbio di un vero e proprio spiacevole inconveniente. Ma cos’è successo esattamente? Come dicevamo precedentemente, durante la serata di ieri, l’influencer romana ha fatto una serie di Instagram Stories dove, oltre che ad annunciare la sua partenza per Roma per le festività natalizie, ha consigliato una serie di outfit da sfoggiare proprio durante questi giorni. Ma non solo. Dopo aver mostrato delle fantastiche mollette a forma di fiocco e dopo aver chiesto alle sue sostenitrici se hanno terminato con gli acquisti online per gli ultimi pensierini, ha detto: ‘MI stanno rubando un sacco di cose, mi arrivano i pacchi vuoti’. Ecco, è proprio questo che la sta accadendo in questo ultimo periodo. Giulia ordina qualcosa online, ma al momento della consegna, non trova nulla al suo interno. Il pacco è completamente vuoto. ‘Mi è capitato quattro o cinque volte ed ho già segnalato. Mi bucano i pacchi sotto’, ha continuato a dire la De Lellis.

‘Sono sconvolta a tal proposito’, continua a dire Giulia De Lellis. Insomma, un inconveniente non da poco. Anche perché, come sottolineato dalla diretta interessata, non le è capitato soltanto di essere ‘derubata’ di acquisti online, ma anche di materiale utilizzato per il lavoro.

