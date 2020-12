Giulia D’Urso e Giulio Raselli, bellissima coppia di Uomini e Donne, si sono detti ‘addio’: adesso è stato svelato il motivo della rottura.

Senza alcun dubbio, vi ricorderete di loro. Stiamo parlando di Giulia D’Urso e Giulio Raselli, la giovanissima coppia formatasi nello studio di Uomini e Donne poco meno di un anno fa. Era esattamente inizio anno scorso quando il tronista torinese, dopo essere stato ‘rifiutato’ da Giulia Cavaglia, ha preso parte al famoso dating show di Maria De Filippi. E, dopo un percorso particolarmente intenso con Giulia e Giovanna Abate, ha deciso di aprire il suo cuore alla bellissima corteggiatrice pugliese. Da quel momento, sono passati diversi mesi. Eppure, nonostante sembrava che la loro storia d’amore proseguisse a gonfie vele, diverso tempo fa si sono detti ‘addio’. All’incirca tre mesi fa, infatti, Giulia e Giulio hanno annunciato ai loro sostenitori di essersi definitivamente lasciati. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, c’è da ammetterlo. Anche perché, come dicevamo precedentemente, sembrava che la loro relazione proseguisse alla grande. Quindi, la notizia della loro rottura, si può facilmente immaginare, ha sorpresa davvero tutti. Ecco, ma cos’è successo esattamente? Perché Giulia e Giulio si sono lasciati? Soltanto adesso, è spuntato fuori il motivo della loro rottura. Scopriamo insieme ogni cosa.

Giulia D’Urso e Giulio Raselli, svelato il motivo della rottura: la sorprendente confessione

A distanza di ben tre mesi dalla loro rottura, Giulio Raselli ha deciso di svelare il motivo della rottura con Giulia D’Urso. In questo ultimo periodo, infatti, sul loro conto se ne sono dette davvero di tutti i colori. Si è detto che i due si sarebbero lasciati a causa di un tradimento. O che, addirittura, l’ex tronista, dopo essere recato in Puglia per tentare un chiarimento con la sua ex compagna, sia rimasto a piangere fuori la porta di casa di lei perché per nulla interessata ad un confronto. Ecco, ma è davvero così? Assolutamente no! E a dire ogni cosa al riguardo sono stati propri i diretti interessati. In primis, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Attraverso una serie di Instagram Stories, non soltanto la giovanissima pugliese ha assolutamente queste voci del web, ma ha anche confermato che, a distanza di tempo, l’argomento Giulio le fa ancora male. ‘Inizio a tremare’, ha detto la D’Urso. Ma non è affatto finita qui. Subito dopo le parole di Giulia, anche il buon Raselli ha voluto rompere il silenzio. Spiegando, quindi, cosa li ha spinti a lasciarsi bene tre mesi fa. Nessun tradimento da ambo le parti, lo ripetiamo. Piuttosto, il motivo scatenante della loro rottura sono state delle incomprensioni caratteriali.

‘Sono stato una testa di c**o nei modi con lei’, ha concluso Giulio Raselli queste Instagram Stories.

