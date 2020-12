Anticipazioni Grande Fratello Vip, lunedì 21 dicembre: riavvicinamenti in corso, e l’entrata di due straordinari ospiti.

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda questa sera, lunedì 21 dicembre, e come sempre i colpi di scena non mancheranno ad animare la serata. Negli ultimi giorni, possiamo certamente affermare, è successo di tutto. Dopo la puntata di venerdì che ha visto l’eliminazione di Cristiano Malgioglio che ha sorpreso enormemente i concorrenti in casa, e la squalifica di Filippo Nardi, per le sue affermazioni considerate non adatte, la vita all’interno della casa più spiata d’Italia ha avuto il suo seguito. In questi giorni, ci sono stati vari momenti che hanno colpito l’attenzione del pubblico, in particolare, inizialmente, è stato il crollo di Tommaso Zorzi, che nella notte successiva alla diretta, ha più volte manifestato il suo voler abbandonare il gioco. Per fortuna, il concorrente ha poi deciso di restare, con grande gioia dei fan e degli altri coinquilini. Non solo, i telespettatori sono stati ammaliati dalla forte intesa sorta tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. Sembrerebbe che fra i due ci sia qualcosa, anche se, entrambi, più volte hanno smentito. Proprio ieri, Tommaso ha messo sotto pressione la Salemi, ponendo alla donna delle domande scomode per cercare di capire il reale interesse per l’ex velino. L’atmosfera in casa è anche stata animata anche dalle parole di Sonia Lorenzini nei confronti di Maria Teresa. Più volte, l’influencer ha dichiarato che la concorrente destasse in lei dei pensieri non convincenti, dato gli atteggiamenti eccessivi. Una settimana, possiamo dirlo a gran voce, ricca di colpi di scena. Ma questa sera, non solo le vicende riempiranno la serata, ma anche due ingressi esilaranti: due amatissimi cantanti.

Anticipazioni Grande Fratello Vip, lunedì 21 dicembre: attesi due amatissimi ospiti

Siamo certi che anche questa sera sarà una puntata ricca di inconvenienti, Il Grande Fratello Vip continua a stupire il pubblico. Alfonso Signorini sa come tenere alta l’attenzione dei telespettatori. L’atmosfera in casa è perennemente animata dalle prorompenti personalità dei concorrenti, tra rivelazioni incredibili e scontri accesi. Questa sera, lunedì 21 dicembre, andrà in onda una nuova scoppiettante puntata del GF Vip, e non mancheranno le sorprese. Infatti, ad attendere i concorrenti in casa ci saranno due ingressi sbalorditivi, a quanto pare, ci saranno due ospiti speciali. Stiamo parlando di Alberto Urso e Arisa, che accoglieranno i concorrenti con una grandiosa sorpresa musicale. La puntata, ovviamente, sarà percorsa, anche dalle vicende avvenute in settimana. Probabilmente, si parlerà del rapporto nato fra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli, che come abbiamo già riportato in precedenza, sta lasciando i telespettatori stupiti; sono molti i fan che vorrebbero un amore fra i due. Non solo, a mantenere alta l’attenzione, sarà sicuramente l’eliminazione a sorpresa, che in realtà non sarà eliminatoria. Questa settimana in nomination ci sono Giacomo Urtis, Andrea Zelletta, Giulia Salemi, Dayane Mello, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta, beh, possiamo affermare che sono tutti forti concorrenti, e decisamente amatissimi: chi sarà il preferito?

Una puntata che certamente non deluderà le aspettative del pubblico. Sicuramente anche questa sera, saranno molte le sorprese che circonderanno la diretta, e ovviamente non mancheranno gli scontri, che come sempre sono all’ordine del giorno. Per scoprire cosa succederà, tutti sintonizzati per seguire la nuova esilarante puntata del Grande Fratello Vip.

