Anticipazioni Un posto al sole, mercoledì 23 dicembre: rapporti spezzati, e l’importante decisione di Niko.

Una nuova puntata dell’amatissima serie Un posto al sole andrà in onda questa sera, mercoledì 23 dicembre, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. Soltanto nella puntata di ieri, abbiamo assistito all’inaspettata scelta di Fabrizio, incalzato da Marina dopo un forte scontro, di vendere le quote dei Cantieri a Roberto Ferri, per cercare di risollevare la situazione disastrosa. Ferri ha ovviamente accettato la proposta, dato che tutto era stato organizzato, come sappiamo, proprio da lui, che voleva a tutti i costi ritornare al timone dei Cantieri. La puntata di questa sera darà spazio anche ad un importante decisione di Niko, ormai altalenante tra gli eventi che lo circondano. Cosa succederà?

Anticipazioni Un posto al sole, puntata del 23 dicembre: equilibri rotti e importanti scelte

Un posto al sole è una famosissima soap opera che da anni riscuote un successo straordinario, merito non solo delle vicende che abbracciano i personaggi presenti, ma anche grazie all’eccezionale bravura del cast, formato da attori di grande talento. Interpretazioni fantastiche, che riescono ad immergere pienamente i telespettatori nel cuore degli avvenimenti. Proprio questa sera ci sarà una nuova scoppiettante puntata, e ancora una volta i colpi di scena non mancheranno. Come abbiamo visto ieri, Roberto è ormai diventato socio di maggioranza dei cantieri. Purtroppo, Marina, non avendo più chance di poter salvare da sola la sua attività, ha ceduto alla richiesta di Ferri. Un ritorno però non del tutto pacifico, dato che romperà gli equilibri tra la Giordano e Fabrizio. Secondo le anticipazioni, però, l’uomo non uscirà di scena, ma tornerà a combattere per i Cantieri e soprattutto per Marina. A circondare la puntata, ci sarà anche l’importante scelta di Niko, dopo aver appreso la notizia del trasferimento di Ugo a Milano.

L’avvocato Poggi si troverà a riflettere, cercando di capire il da farsi per quanto riguarda lo studio Navarra, che verrà lasciato non appena Ugo avrà il trasferimento insieme alla sua fidanzata Cristina. Niko dovrà trovare al più presto una soluzione. Cosa succederà? Poggi prenderà in gestione lo studio? Al momento non ci è dato saperlo, bisognerà attendere le puntate in arrivo nei giorni seguenti per scoprirlo.

