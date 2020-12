In una sua recente intervista, Alena Seredova si è lasciata andare ad una dolorosa confessione: accadrà per la prima volta dopo 42 anni.

Un 2020 davvero indimenticabile, per Alena Seredova. Non soltanto perché, per la terza volta, è diventata madre di una bellissima bambina, ma anche perché, così come tantissimi altri personaggi dello spettacolo, anche lei purtroppo è risultata positiva al Coronavirus. Era esattamente il 13 Novembre scorso quando, con un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, la modella ed attrice annunciava di avere contratto anche lei il temibile virus cinese. E di patire, purtroppo, tutti i sintomi tipici della malattia. Un momento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. Anche perché, come raccontato dalla diretta interessata, fin quando non fosse risultata positiva, la bella Seredova è stata costretta a stare lontano dai suoi figli. Ed, ovviamente, dalla più piccola. Nonostante, pero, sia definitivamente guarita dalla malattia e, quindi, immune, sembrerebbe che la situazione non si sia affatto risolta. In una sua recente intervista al settimanale ‘Chi’, infatti, Alena si è lasciata andare ad una dolorosa confessione. Ecco le sue parole.

Alena Saredova, la dolorosa confessione: un momento drammatico

Il Natale che stiamo vivendo in queste ore e, soprattutto, il Capodanno che ci approssimeremo a trascorrere nei prossimi giorni, lo sappiamo benissimo, sono stati del tutto inediti e completamente diversi dagli altri precedenti. Per limitare la diffusione del Coronavirus, infatti, ci è stato imposto di restare nelle proprie cose. E, soprattutto, di restare lontano dai nostri famigliari, dai nostri parenti e dalle nostre mega rimpatriate festive. Lo sa bene anche la bellissima Alena Seredova. Che, da anni in Italia, non può assolutamente fare ritorno nel suo paese d’origine per trascorrere l’ultimo giorno di questo 2020 con la sua famiglia. La modella avrebbe voluto trascorrere le vacanze con i suoi genitori a Praga, ma purtroppo non si può. Lei, come dicevamo precedentemente, ha contratto la malattia. Ed adesso è immune. Ma non può ugualmente raggiungerli a causa del lockdown. ‘Per la prima volta in ben 42 anni non farò il Natale con i miei genitori’, ha detto la Seredova lasciandosi andare a questa dolorosa confessione alle pagine del settimanale ‘Chi’.

Un momento davvero difficile, da come si può chiaramente comprendere. Non soltanto per Alena Seredova, ovviamente. Ma anche per tutte quelle persone che avrebbero voluto trascorrere il Natale con la loro famiglia, ma non hanno potuto.

