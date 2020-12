Il dolore di Giorgio Borghetti: “Mi piace pensarti così”, lo straziante ricordo social che ha commosso i follower.

E’ decisamente un attore di grande fama, Giorgio Borghetti è amatissimo e seguitissimo. La sua carriera è ricca di successi; dopo tantissimi lavori da doppiatore, inizia a 25 anni a dedicarsi alla professione di attore. E’ stato il protagonista di diverse fiction televisive, è noto soprattutto per Incantesimo, Ricominciare, Tutti i sogni del mondo, Il capitano, Carabinieri, e tantissimi altri ancora, sarebbe difficile citarli tutti. In seguito, sono tanti i ruoli da lui interpretati, ricorderemo certamente la sua presenza nel 2007, nelle vesti del cattivo capitano Loya nella miniserie televisiva di canale 5, La figlia di Elisa-Ritorno a Rivombrosa. Negli ultimi tempi, è alle prese con il ruolo di Fabrizio nella seguitissima soap opera Un posto al sole, in cui sta dimostrando il talento posseduto, conquistando il pubblico. Giorgio Borghetti è molto seguito, e anche sui social conta un profilo di ben 10 mila follower. Proprio sul suo instagram, da qualche ora, l’attore ha pubblicato un post pieno di dolore: “Mi piace pensarti così“.

Il dolore di Giorgio Borghetti: “Mi piace pensarti così”, un toccante ricordo social

Negli ultimi tempi, lo stiamo ammirando nelle vesti di Fabrizio, nella seguitissima soap Un posto al sole, in onda su Rai3. Giorgio Borghetti sta conquistando davvero tutti, con la sua brillante interpretazione. Già in passato, l’attore ha vestito i panni di tantissimi personaggi, che l’hanno condotto ad un successo incredibile. L’uomo è molto seguito, anche sui social conta un alto numero di follower. Proprio sul suo profilo instagram, Borghetti ha da qualche ora pubblicato un post pieno di commozione, rivolgendosi alla sua cara mamma che non c’è più: “Mi piace pensarti così, che giochi a carte con il tuo amato fratellino, vi siete ritrovati nel periodo di Natale così importante per la vostra famiglia. Un amore che mi hai insegnato e che ho sempre visto nei tuoi occhi e che cerco di trasmettere con i miei, auguri mamma…auguri zio”. Un ricordo straziante in cui l’attore ha voluto fare gli auguri di buon Natale alla sua amata mamma, ma anche, a quanto pare, a suo zio.

Giorgio proprio a Vieni da me, il programma di Caterina Balivo, aveva raccontato di aver perso la madre, una perdita che ha saputo soltanto al termine di uno spettacolo teatrale in cui era presente. “Se c’è una cosa che mia madre mi ha insegnato è il perdono“, ha dichiarato l’attore al microfoni della Balivo. Una perdita terribile che l’ha profondamente toccato.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui