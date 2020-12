Ignazio Boschetto, componente de Il Volo, ha rivelato qualche tempo fa a Domenica Live un dettaglio che non tutti conoscono su quando è nato.

E’ uno dei tre ex bambini prodigio de Il Volo, che con gli altri due componenti del favoloso trio ha incantato i palcoscenici di tutto il mondo negli ultimi dieci anni: Ignazio Boschetto, classe 1994 è un mix di talento e simpatia che lo rendono, oltre che un bravissimo tenore, anche un perfetto showman. Nato a Bologna da genitori siciliani, è cresciuto a Marsala (Trapani) dove ha iniziato prestissimo a mostrare una propensione molto particolare per la musica. Questa passione lo ha postato a partecipare a soli 14 anni al programma di Rai 1 Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici. Da lì in poi la storia la conosciamo: teatri, concerti, fan club in tutto il mondo per il trio delle meraviglie, i tre tenorini orgoglio dell’Italia hanno esportato il bel canto in tutti e cinque i continenti. Intervistato a Domenica Live qualche tempo fa, Ignazio ha raccontato un dettaglio di quando è nato che nessuno conosceva. Vediamo di cosa si tratta.

Ignazio Boschetto, la rivelazione sulla sua agenesia

Ospite di Barbara D’Urso, il cantante ha rivelato un particolare di cui quasi nessuno era a conoscenza. Boschetto infatti è nato con l’agenesia, una condizione medica che si riferisce alla mancanza di un organo. Infatti ha un solo rene e ciò ha ovviamente condizionato un po’ la sua vita che però è riuscito a condurre abbastanza normalmente per fortuna. Anzi, con grande maturità, in quell’occasione Ignazio ha affermato: “Le esperienze brutte magari le ricordiamo con un sorriso amaro ma sono state il nostro passato”.

Che dire, complimenti vivissimi per l’atteggiamento positivo del giovane Boschetto.