Maria De Filippi ha fatto irruzione nella casa del GF Vip e, secondo alcuni, non ha salutato Sonia Lorenzini: perché? Tutta la verità.

È stata la protagonista indiscussa delle ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip, Maria De Filippi. In collegamento dallo studio di Amici, la regina di Mediaset ha fatto irruzione nella casa più spiata d’Italia per rivolgere delle dolci e sorprendenti parole a Tommaso Zorzi, suo grande ammiratore e sostenitore. Quello che, però, non in pochi hanno notato è che, appena aperto il collegamento con tutti gli altri ragazzi della casa, Maria De Filippi non ha affatto salutato Sonia Lorenzini. Ha salutato tutti, o quasi, i concorrenti, eppure a colei che ha preso parte a Uomini e Donne dapprima come corteggiatrice ed in seguito come tronista no. Cosa sarà successo tra le due donne? È proprio questa la domanda che, appena resisi conto di quanto accaduto, il popolo web ha iniziato a farsi. Finalmente, a distanza di qualche giorno, scopriamo tutta la verità. E a raccontarla, badate bene, è stata proprio la diretta interessata. Scopriamo insieme di che cosa parliamo esattamente.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Cos’è successo tra Sonia Lorenzini e Maria De Filippi? La verità

Perché Maria De Filippi non ha salutato Sonia Lorenzini durante il suo collegamento al GF Vip? È questa la domanda che, senza alcun dubbio, tutti voi vi siete fatti appena visto quanto accaduto in diretta televisiva. Sappiamo benissimo che la regina di Mediaset ha rivolto delle parole ad Andrea Zelletta e Carlotta Dell’Isola ed ha rivolto un suo saluto a diversi inquilini della casa più spiata d’Italia. Ecco, ma perché, invece, Sonia non è stata presa in considerazione? È successo qualcosa tra di loro? Come ricordato anche in un nostro recente articolo, l’influencer è stata una protagonista indiscussa di Uomini e Donne, dapprima come corteggiatrice e poi come tronista. Cosa sarà successo allora? Beh, assolutamente nulla, state tranquilli! E a rivelare ogni cosa, come dicevamo precedentemente, è stata proprio la diretta interessata. Uscita dalla casa del GF Vip nel corso della puntata di Lunedì 28 Dicembre, pochissime ore fa, la Lorenzini ha ripreso il suo telefonino nella mani. E, com’è giusto che sia, si è mostrata ai suoi sostenitori. Oltre che dedicare diverse Stories proprio a colore che l’hanno supportato, Sonia non ha perso occasione di poter rispondere ai loro commenti. Ed è proprio ad uno di essi che, come dicevamo precedentemente, ha raccontato cosa è successo tra lei e Maria De Filippi. Diamoci uno sguardo insieme.

Da come si può chiaramente vedere, quindi, tra Maria De Filippi e Sonia Lorenzini non è successo affatto nulla di grave. Piuttosto, la regina di Mediaset non le ha rivolto il saluto soltanto perché non è inquadrata. ‘Mistero’ risolto, no?