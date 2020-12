Qui era giovanissimo, adesso è un famosissimo rapper, dall’incredibile talento: l’avete riconosciuto?

I personaggi dello spettacolo amano condividere con i propri follower immagini in cui appaiono da giovani, o anche in tenera età, spesso quando ancora erano tra le braccia dei propri genitori. Un modo non soltanto per rivedersi, e tornare col pensiero ad un tempo passato, ma anche per rendere partecipi i follower della loro vita. Proprio come il rapper in questa foto, qui era giovanissimo, oggi è diventato un cantautore famosissimo, avete capito di chi si tratta? Beh, già solo con questo indizio, dovreste aver capito chi è, ma possiamo dirvi che negli ultimi tempi abbiamo avuto modo di vederlo in veste di giudice in una seguitissima trasmissione: è proprio lui!

In questa foto era giovanissimo, oggi è divenuto un grandissimo rapper

In questa foto era giovanissimo, un ragazzino che ancora non aveva toccato con mano il successo che oggi possiede. Lo scatto è apparso sul suo profilo instagram allietando i suoi follower, sorpresi e stupiti dell’immagine. “Ecco la faccia che avevo negli anni 80. In questa storia Fantozzi è una rockstar, lo sfigato della scuola ora è una celebrità”, è stato riportato in basso in didascalia. Il ragazzo in foto oggi è divenuto un grandissimo rapper, un cantautore che ha toccato tantissimi palchi, conquistando ogni volta l’amore del pubblico. Negli ultimi tempi, come abbiamo già riportato, l’abbiamo visto nel ruolo di giudice di una seguitissima trasmissione, ossia All Together Now. A questo punto, è chiaramente palese di chi si tratta, sì, proprio di lui, del mitico J-Ax. L’artista ha iniziato la sua carriera fondando il duo hip hop Articolo 31 nei primi anni novanta, e solo nel 2006 ha intrapreso la strada da solista.

J-Ax è stato ospite in molte trasmissioni, ricorderemo certamente quando insieme a Nek è stato scelto da Maria De Filippi nel programma Amici, in veste di coach. In quell’occasione, il rapper si è anche più volte esibito, lasciando il pubblico senza parole. Oggi, l’artista è un amatissimo cantante, ormai affermatissimo, mentre nella foto mostrata in precedenza appare giovanissimo, quando non aveva scavalcato l’onda del successo. Un’immagine che non è passata inosservata, e subito sono stati tantissimi i messaggi ricevuti dai suoi follower, colpiti dallo stupore e dalla bellezza.

Proprio questa sera, sarà presente nell’amatissima trasmissione L’anno che verrà, insieme ad altri eccezionali artisti, con la conduzione del mitico Amadeus, che allieterà gli italiani con una serata all’insegna della musica, e non solo!