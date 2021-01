Csaba Dalla Zorza, spunta la foto del matrimonio: come non l’avete mai vista prima, resterete senza parole.

Negli ultimi tempi è alla conduzione, insieme a Roberto Valbuzzi e Diego Thomas, di Cortesie Per Gli ospiti, un’avvincente programma trasmesso su Real Time, che riscontra un elevato successo. Si tratta di una competizione culinaria che mette alla prova le abilità in cucina e le nozioni di galateo dei partecipanti, che ospitano nella propria dimora i tre giudici con la coppia sfidante. Csaba dalla Zorza è un’amatissima conduttrice, ma anche scrittrice; si è specializzata nel campo della comunicazione. Soltanto nel corso degli anni novanta ha sviluppato una forte predilezione per il cibo e la sua preparazione, che l’hanno portata a diplomarsi come chef in cucina tradizionale francese. In televisione approda nel 2008, con la trasmissione In cucina con Csaba, in onda su Sky, ma non solo, negli anni successivi molti sono i programmi che vedono la sua presenza, quali Il mondo di Csaba, Merry Christmas con Csaba, Summer Cooking con Csaba. Nel 2017 viene scelta come giudice nel programma Cuochi e fiamme per LA7, fino ad arrivare al già citato Cortesie per gli ospiti. A quanto pare, la donna possiede un talento straordinario, seguitissima dal pubblico, ha sempre dimostrato la sua eleganza e leggerezza. Ma avete mai visto la conduttrice il giorno del suo matrimonio? Spunta una meravigliosa foto: resterete senza parole.

Csaba dalla Zorza, spunta la foto del giorno del matrimonio: un ricordo social incantevole

Conduttrice e scrittrice, Csaba dalla Zorza è divenuta uno dei personaggi televisivi più amati degli ultimi tempi. Con il suo fare tanto fascinoso ed elegante e con la sua portentosa eloquenza ha conquistato proprio tutti. La donna ha sempre mostrato una forte serietà, anche se non sono mancate ironiche battute durante i suoi programmi. Seguitissima, su instagram conta ben oltre i 500mila follower, e proprio qui, andando indietro, è apparsa una foto meravigliosa. L’avete mai vista il giorno del suo matrimonio? E’ incantevole! A quanto pare, lo scatto risale a qualche anno fa, dato che Csaba ha condiviso il post il giorno dell’anniversario di nozze. “Quando ci si sposa si dice che sarà per sempre, ma è sempre più raro oggi crederci davvero. Io ci credo. E sono sempre più grata alla vita per avermi fatto incontrare la persona che ogni giorno sceglie di crederci insieme a me. Mi piace essere tua moglie, e condividere con te la grande avventura che è far crescere una nuova famiglia”, ha scritto la conduttrice di fianco all’immagine.

Una foto senza tempo che ha incantato tutti i suoi migliaia di follower. Molti sono stati i messaggi di apprezzamento ricevuti, e tantissimi i like raccolti. La presentatrice ha così mostrato a tutti il giorno del suo matrimonio, con uno scatto bellissimo, insieme a suo marito, mentre lei lo stringeva sorridente e felice!