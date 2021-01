Walter Nudo: “Rimarrai sempre nel mio cuore”, un messaggio straziante, pieno di dolore.

Negli ultimi tempi, l’abbiamo visto nel seguitissimo Grande Fratello Vip, qui Walter Nudo ha dimostrato di avere una forte personalità ma anche un grande carattere, fatto di onestà, bellezza e tanta semplicità. Proprio per questo, è arrivato fino alla fine della trasmissione, riuscendo a conquistare l’amore del pubblico, che l’ha decretato vincitore. Purtroppo, come per tutti, quest’anno è stato molto difficile anche per l’amatissimo attore, che ha perduto una parte importante della sua famiglia. Infatti, proprio da qualche ora, l’uomo ha pubblicato un post su instagram con parole piene di dolore per il terribile lutto: “Rimarrai sempre nel mio cuore”.

Il dolore di Walter Nudo: il messaggio straziante per la perdita subita

Attore dall’incredibile talento, Walter Nudo ha alle sue spalle una incredibile carriera, fatta di tanti sacrifici e impegno. Ha esordito nel 1995, apparendo nel film Ragazzi della notte di Jerry Calà, a cui fa seguito un ruolo in Fantozzi – Il ritorno di Neri Parenti. Pian piano interpreta altri importanti ruoli, dimostrando ogni volta di possedere un talento straordinario. Nel 2018, l’abbiamo visto come concorrente al Grande Fratello Vip, arrivando ad ottenere la vittoria finale. Walter è decisamente amatissimo, anche sui social è molto seguito. Proprio qui, per esprimere il dolore per la perdita subita ha pubblicato un post con un messaggio straziante: “Questo 2020 è stato molto duro anche per me e la mia famiglia, mio zio ci ha lasciati. La mia famiglia ha perso il Faro, ed io un secondo padre. Ho cercato di essere forte per tutti, ma ancora adesso che rivedo la tua foto Zio, la vista mi si appanna”, ha scritto in basso all’immagine.

L’attore, a quanto pare, ha subito una terribile perdita, che l’ha devastato e ha segnato la sua vita. Un momento difficile, dato il rapporto, che come ha scritto Walter, legava lui al suo amato zio.