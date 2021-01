Elettra Lamborghini chiede aiuto ai fan: “C’è qualcosa che posso fare?, cos’è successo all’amatissima artista.

Elettra Lamborghini è decisamente molto seguita, soprattutto sui social, e proprio qui ama condividere con i suoi follower immagini che la rappresentano, ma anche raccontare i momenti vissuti, chiedendo spesso consigli. La cantante è amatissima, solo da qualche mese ha avuto luogo il suo meraviglioso matrimonio il disc jockey olandese Afrojack. La coppia ha ripreso ogni attimo di quell’indimenticabile momento, sfoggiando tutta la bellezza che li ha accompagnati. Una celebrazione che ha avuto un forte riscontro, i fan hanno seguito l’evento con trepidazione. Come abbiamo già sostenuto, Elettra ama condividere tutto o quasi, con i propri ammiratori, e solo da qualche ora ha pubblicato delle storie in cui ha mostrato il piccolo problema che sta cercando di risolvere, chiedendo aiuto: “C’è qualcosa che io possa fare?”.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Elettra Lamborghini sui social chiede aiuto: cos’è successo all’amata artista

Artista dall’incredibile talento, Elettra Lamborghini è un vero e proprio vulcano, sempre pronta a sorprendere i suoi fan con tantissime novità. Ricorderemo certamente il suo esordio al Festival Di Sanremo 2020, con il brando Musica (e il resto scompare), facendo ballare tutti il pubblico in studio, e i telespettatori da casa. Quest’anno, per Elettra, è stato molto particolare, non solo la sua brillante partecipazione al Festival, e i tantissimi traguardi professionali raggiunti, ma ha anche realizzato un bellissimo sogno, il matrimonio con il suo amato, avvenuto a settembre. Un evento che ha destato una certa attenzione, tutti gli occhi erano puntati su questa celebrazione, che è stata, possiamo dirlo, meravigliosa! Come sappiamo, la Lamborghini è molto seguita, e anche sui social, dove può contare di ben oltre i 6 milioni di follower. Proprio sul suo profilo instagram, da pochissime ore, ha raccontato di un problema che sta cercando di capire come poter risolvere. “Non mi è mai piaciuto tenere orecchini pendenti, li ho usati da ragazza. I miei lobi sono minuscoli, ed uno è leggermente tirato, appena metto qualcosa di pendente si tira verso il basso. C’è qualcosa che io possa fare?”, ha scritto in una storia l’amatissima cantante.

A quanto pare, Elettra ha chiesto aiuto ai suoi follower per poter risolvere la questione, dato che come lei ha scritto, non vuole rifare nessun buco, per non incorrere in una cicatrice. Sicuramente, tutti i suoi fan le avranno già lasciato una miriade di consigli , sanando i suoi interminabili dubbi.