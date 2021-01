Anticipazioni Beautiful della puntata di Domenica 3 Gennaio 2021: Brooke verrà ‘presa di mira’ dal giovane Thomas, accadrà di tutto.

È iniziato davvero alla grande questo 2021 con Beautiful. Anche perché, diciamoci la verità, in queste prime puntate del nuovo anno, nella famosa soap opera sta accadendo davvero di tutto. E ne è stata la testimonianza proprio la puntata di Sabato 2 Gennaio 2021. Ebbene, ma cosa accadrà nella puntata di quest’oggi, Domenica 3 Gennaio. Si, avete letto proprio bene. Nonostante sia un giorno di festa e, quindi, non lavorativo, la seguitissima soap opera americana continua ad andare in onda. L’orario è sempre il solito. Ed, ovviamente, il canale è sempre quello. Quindi, non ci resta che seguire l’appuntamento odierno. Ebbene, ma adesso la domanda sorge spontanea: cosa accadrà oggi? Se, come raccontato nei nostri precedenti articoli, nei giorni scorsi, abbiamo assistito al ‘malefico’ piano di Thomas, a cosa assisteremo oggi? Ebbene. Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni trapelate dal web, sembrerebbe che la puntata di Domenica 3 Gennaio di Beautiful sia davvero imperdibile. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice. Non soltanto Brooke Logan verrà presa di ‘mira’ dal giovane Thomas, ma accadrà davvero di tutto. Curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme ogni cosa.

Beautiful, anticipazioni puntata di Domenica 3 Gennaio: accadrà di tutto

Ve lo diciamo apertamente: stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe proprio che, nella puntata di Beautiful di Domenica 3 Gennaio, accadrà davvero di tutto. Ed, ovviamente, la protagonista indiscussa sarà, ancora una volta, Brooke Logan. Ecco, ricordate che, nelle puntate precedenti, la ‘donna alfa’ della famosa casa di moda ha fatto di tutto per estromettere Thomas, figlio di Ridge, dalla Forrester? Ebbene. Alla fine ci è riuscia! Quello che, però, accadrà nel corso di questa puntata è il piano ‘malefico’ che il ragazzo sta organizzando proprio contro la sua madrina. Thomas, infatti, non può assolutamente credere che sia stato estromesso dalla Forrester. E deciderà, quindi, una soluzione? Ecco, ma cosa succederà? Cosa fare Thomas per portare a termine il suo piano? Chiederà l’aiuto di qualcuno in particolare? Assolutamente si! E chi lo seguirà in questo piano? O, perlomeno, chi vorrebbe che lo seguisse in questo piano? Beh, la risposta è davvero semplice: Zoe. Anche la giovane ragazza, così come Thomas, è stata completamente estromessa dalla casa di moda. E, quindi, seriamente intenzionata a riprendersi ciò che ha perso. È proprio per questo motivo che il giovane figlio di Ridge deciderà di fare leva su questa ‘antipatia’ della ragazza nei confronti di Brooke per continuare alla grande il suo piano. Ma ci riuscirà? E, soprattutto, Zoe accetterà di aiutare Thomas?

Insomma, sembrerebbe che sia una puntata davvero imperdibile. Ma non ne avevamo dubbi. Sono diversi anni, ormai, che Beautiful ci regala dei continui colpi di scena. Voi lo seguirete? Noi decisamente si!