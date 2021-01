Roby Facchinetti è uno dei cantanti più amati ed apprezzati, ma sapete quanti figli ha? La sua famiglia è numerosissima, da non credere!

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Roby Facchinetti. Una delle colonne portanti del famoso gruppo musicale ‘Pooh’, il cantante bergamasco decanta di un successo davvero clamoroso. Con ben cinque album pubblicati, il padre di Dj Francesco vanta di una carriera alle spalle ricca di incredibili successi. Ebbene, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sappiamo benissimo che, esattamente del 1989, è felicemente sposato con Giovanna Lorenzi, ma cos’altro occorre sapere? Beh, ad esempio, i figli. Vi siete mai chiesti esattamente quanti figli abbia il buon Roby Facchinetti? Senza alcun dubbio, si! Anche perché, diciamoci la verità, conosciamo tutti la sua vita sentimentale. E, sopratuttto, tutti sappiamo quanto essa sia stata abbastanza intensa. Ebbene. Vi siete mai chiesti quanti figli avesse? Bene, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Seguiteci. E scoprirete che la famiglia Facchinetti è davvero numerosissima. Ecco tutti i dettagli.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Sapete quanti figli ha Roby Facchinetti?

Se da una parte, come dicevamo precedentemente, Roby Facchinetti vanta di una carriera davvero intensa e ricca di intramontabili successi, dall’altra anche la sua vita sentimentale non è stata affatto a meno. Sposato da ben 32 anni con Giovanna Lorenzi, il componente dei ‘Pooh’ decanta di una vita privata particolarmente ‘movimentata’. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: ha avuto ben tre relazioni importanti dalle quali, tra l’altro, sono nati i suoi figli. Ecco, ma a proposito di questo: sapete quanti ne ha? Di donne importante nella sua vita, il buon Facchinetti ne conta tre. Ma quanti figli ha esattamente? Certo, noi conosciamo ampiamente Francesco Facchinetti. Ma, vi assicuriamo, il famoso ‘deejay’ non è assolutamente figlio unico. Si, avete letto proprio bene. In particolare, il giovane Francesco ha esattamente tre sorelle e un fratello. Quindi, da come si può chiaramente comprendere, Roby Facchinetti ha cinque figli. Ma chi sono? E quando sono nati? Procediamo con ordine. Dal matrimonio, avvenuto nel 1970 e concluso nel 1979, con Mirella Costa sono nate Alessandra e Valentina. Dalla convivenza con Rosaria Longoni, poi, è nato il famoso Francesco. Ed, infine, dall’attuale matrimonio con Giovanna sono nati Roberto e Giulia.

Insomma, la famiglia Facchinetti è davvero numerosa. Voi lo sapevate?