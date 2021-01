Sono passati quasi quindici anni dalla sesta edizione del GF, vi ricordate di Simon Falsaperla? Cosa fa oggi e qual è il suo nome d’arte.

Fu uno dei protagonisti più amati del Grande Fratello 6, andato in onda dal 19 gennaio al 27 aprile 2006 e condotto per la prima volta nella storia del reality da Alessia Marcuzzi. Simon Falsaperla arrivò fino alla semifinale. Alto, biondo, occhi chiari, educato e gentile, il suo era proprio l’identikit del perfetto principe azzurro. Approdato al celebre reality di Canale 5 mentre lavorava come modello, grazie alla Casa di Cinecittà Simon si fece conoscere ed apprezzare dal pubblico che ha poi continuato a seguirlo anche nella sua carriera di attore. Dopo il programma infatti, Falsaperla è diventato un attore: col nome d’arte di Simon Grechi, lo abbiamo visto recitare in molte fiction di successo: Carabinieri, I delitti di fuoco, Tutti pazzi per amore 2, La ladra e Non smettere di sognare 2. C’è però un retroscena del suo passato che riguarda il periodo immediatamente successivo alla sua uscita dal GF 6. Vediamo cosa è accaduto all’attore.

Simon Falsaperla, la confessione: “Dopo il Grande Fratello, il periodo peggiore”

Come rivelato da Simon in un’intervista a DiPiù, l’ex gieffino ha attraversato un periodo molto difficile proprio dopo l’uscita dal gioco di Canale 5: “Dopo il reality nessuno stilista mi voleva più, era come se quella trasmissione mi avesse ‘marchiato’. Così mi sono ritrovato disoccupato, ma invece di reagire mi sono lasciato andare e ho cercato conforto buttandomi in una vita fatta di eccessi”. Quello stato d’animo infatti fece cadere Simon nella spirale dell’alcool, ma grazie al sostegno di uno psicologo, riuscì ad uscire dal tunnel. “A un certo punto ho preso tutta la forza che avevo in corpo e mi sono presentato ai provini per la fiction Carabinieri 7. Quando mi hanno preso, ho capito che forse quello era un segno del destino per cominciare a cambiare. Così è iniziata la mia carriera di attore, che in questi anni mi ha dato tante soddisfazioni, con fiction importanti”, ha raccontato.

Complimenti quindi a Simon per la forza dimostrata.