Giancarlo Commare, volto fresco ma già molto noto delle fiction italiane: scopriamo chi è e tante curiosità su di lui e della sua vita privata e professionale.

Giancarlo Commare è Simone nei Fratelli Caputo, la fiction in onda venerdì 8 gennaio su Canale 5 che ha come protagonista Nino Frassica e Cesare Bocci. Simone è un ragazzo molto timido, studioso, determinato a raggiungere il suo sogno di ottenere una carriera nel mondo della recitazione. Proprio nella serie, avrà il compito di recitare e di seguire il copione proposto da uno dei fratelli Caputo. Non manca l’occasione nella serie di approfondire i suoi rapporti privati: Simone conosce Barbara, figlia di Alberto Caputo. Chissà se da cosa nasce cosa. Simone è affascinante e simpatico, esattamente come Giancarlo Commare che gli presta il volto. Ma andiamo a scoprire chi è Giancarlo e dove lo abbiamo già conosciuto.

Chi è Giancarlo Commare: età, segni particolari e tutte le sue fiction

L’attore che interpreta il dolce Simone è di origine siciliane, nato a Castelvetrano in provincia di Trapani. Giancarlo è nato il 29 dicembre 1991, del segno del Capricorno. Già a 11 anni inizia un percorso molto importante, ma diverso da quello che sarà la sua carriera futura. Giancarlo Commare, infatti, studia per tanti anni danza specializzandosi nello stile moderno e in latinoamericano. Si diploma addirittura in hip hop, ma nel 2013 qualcosa cambia. Decide di approdare nel mondo della recitazione, cosa che gli porterà molta fortuna. Inizia attivamente a recitare in teatro e finalmente, dopo anni di duro lavoro e sacrificio, arriva alle fiction italiane. Prende ruolo in Che Dio ci aiuti 3, Don Matteo e altre ma il vero successo arriva con Skam Italia, in attesa di una quinta stagione.

L’intera terza stagione di Skam ha come protagonista Edoardo Incanti, interpretato da Giancarlo, e della sua storia d’amore con Eleonora interpretata da Benedetta Gargari. La serie ha avuto molto fortuna in Italia, ma anche in Europa grazie alla piattaforma di distribuzione Netflix. Al momento, è impegnato assiduamente con il Paradiso delle Signore su Rai 1. Dal suo profilo Instagram – che vanta la bellezza di 588mila followers – si capisce che è un appassionato d’arte e fotografia. Dalla sua infanzia porta con sé la passione e l’amore per la danza. Volete sapere quanto è alto? Giancarlo è 1.85 e con i suoi riccioli ha incantato il suo pubblico. Della vita privata non lascia trapelare molto, è un ragazzo molto riservato e attento alla sua privacy. Stando alle notizie del web, Giancarlo è single ma ha moltissime fans che lo fanno sentire molto amato.