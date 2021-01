Sandra Milo, sapete qual è il vero nome dell’amatissima attrice? Non immaginereste mai.

E’ sicuramente una delle attrici più amate in assoluto, Sandra Milo è stata tra le protagoniste del cinema italiano degli anni sessanta. Il primo ruolo importante è arrivato nel 1959 grazie al produttore greco Moris Ergas, che poi la sposò, ovvero ne Il generale Della Rovere in cui ha interpretato le vesti di una prostituta al fianco di Vittorio De Sica. Nel 1961 è stata protagonista con Eduardo De Filippo, Vittorio Gassman e Marcello Mastroianni di Fantasmi a Roma. Nel corso degli anni la sua carriera ha raggiunto l’apice, toccando un successo straordinario, grazie ai tantissimi ruoli da lei interpretati, sarebbe difficile citarli tutti. L’attrice è stata premiata con numerosi riconoscimenti, tutti meritatissimi. E’ ben nota la sua vita privata, ma sapete che il suo nome non è affatto Sandra Milo?

Sandra Milo, qual è il vero nome della brillante attrice: non è come pensate

Sandra Milo è un’attrice che ha fatto la storia del cinema italiano. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, dovuti ovviamente al suo incredibile talento. Una passione la sua che ha conquistato i telespettatori, e che ancora oggi, a distanza di anni, ammalia il pubblico. Negli ultimi tempi, la donna è stata al centro dell’attenzione per una foto senza veli apparsa in copertina. Uno scatto in cui l’attrice appare meravigliosa, affrontando e superando alla grande una prova arrivata ad 87 anni. Sandra è decisamente famosissima, della sua vita è noto praticamente molto. Ma sapete qual è il suo vero nome? Siamo ormai abituati a chiamarla con il suo nome d’arte, ma Sandra Milo è pseudonimo di Salvatrice Elena Greco, lo sapevate?

Non tutti ne erano certamente a conoscenza, ma andando a sfogliare la sua biografia, è possibile fin da subito notare questo importante particolare, che certamente non cambia nulla: Sandra è stata ed è ancora oggi un’attrice dal forte talento e dalla bellezza straordinaria!