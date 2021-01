Cristiano Malgioglio a cuore aperto: “Ho avuto paura di ammalarmi”, la confessione shock.

Una nuova puntata della nota trasmissione Verissimo è andata in onda oggi, sabato 9 gennaio, e come sempre i colpi di scena non sono mancati. Una puntata che ha commosso i telespettatori, tra confessioni inaspettate. Gli ospiti presenti hanno come sempre colpito l’attenzione dei telespettatori che ancora una volta hanno ammirato il programma. Una trasmissione condotta dalla bravissima Silvia Toffanin, che ogni volta accoglie ascolti record. Nella puntata appena trasmessa tra gli ospiti presenti anche il mitico Cristiano Malgioglio, che ai microfoni della presentatrice ha fatto una profonda confessione, lasciandosi andare a parole inaspettate: “Ho avuto paura di ammalarmi”.

Cristiano Malgioglio, confessione inaspettata: “Ho avuto paura di ammalarmi”

Come abbiamo anticipato, nella puntata appena trascorsa dell’amatissimo programma Verissimo, tra gli ospiti presenti Cristiano Malgioglio, che ha fatto una confessione inspettata, lasciandosi completamente andare. Il cantautore ha spiegato di aver affrontato un periodo difficile, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Italia e il mondo intero. “Avevo paura di ammalarmi, ho cominciato ad avere paura anche del suono delle ambulanze che passavano sotto casa mia”, ha rivelato l’ex concorrente. Malgioglio ha raccontato di aver affrontato tale momento grazie all’aiuto di un neurologo, e dei suoi amici, che facevano persino la spesa al suo posto.

Cristiano ha rivelato che quando Alfonso Signorini gli ha proposto di tornare al Grande Fratello Vip, non era molto sicuro, ma anche grazie ad Iva Zanicchi che l’ha spronato, ha poi deciso di accettare. “Stare nella casa è stato un miracolo, avevo bisogno di socializzare, di abbracciare le persone”, ha espresso. Un’intervista davvero emozionante, infatti, Malgioglio si è lasciato andare ad una lunga confessione, tra le lacrime, riuscendo sicuramente a manifestare i suoi sentimenti.