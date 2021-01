Chiara Ferragni, ‘piccolo incidente’ per l’influencer: dopo lo spavento l’ecografia di controllo

Chiara Ferragni ha subito un ‘piccolo incidente’, raccontato sui social: dopo lo spavento ha così deciso di fare subito un’ecografia di controllo.

E’ una delle influencer più amate in assoluto, Chiara Ferragni ha raccontato da qualche ora, tramite il suo profilo instagram di aver avuto un piccolo incidente, ovvero una caduta. Come sappiamo, la donna è in attesa di una bambina, insieme all’amatissimo cantante e marito Fedez. I due formano una delle coppie più belle e apprezzate, in particolare sui social sono soliti condividere con i propri follower immagini insieme, ma anche storie molto movimentate e divertenti. Come abbiamo già annunciato, da pochissimo, l’influencer ha raccontato di aver subito una caduta durante una passeggiata: cos’è successo.

Chiara Ferragni, incidente durante una passeggiata: cos’è successo all’ influencer

L’amatissima e seguitissima influencer Chiara Ferragni ha raccontato tramite il suo profilo instagram di aver avuto un piccolo incidente, ossia una caduta durante una passeggiata, sul sedere, come ha raccontato la moglie di Fedez, che ha subito destato grande preoccupazione. Per questo, la donna si è affrettata ad andare in ospedale, per fare un’ecografia di controllo, dato il suo stato di gravidanza. Per fortuna, si è trattato solo di un grosso spavento. Infatti, l’ultima ecografia, che poi la Ferragni ha pubblicato, ha portato un po’ di tranquillità. L’impatto subito non ha causato nessuna conseguenza, ma solo tanta ansia e paura.

Tramite storie l’influencer ha raccontato l’accaduto rassicurando anche i follower, che da sempre la seguono e sostengono. Chiara Ferragni a quanto pare dovrebbe dare alla luce la sua bambina a febbraio, al momento sono molte le voci al riguardo per il possibile nome, infatti i fan sono molto curiosi di scoprirlo. Come si chiamerà? Sicuramente a contribuire alla scelta sarà anche il piccolo Leone. Ancora una volta, siamo certi, i Ferragnez ci sorprenderanno.