Ricordate Stefania Orlando all’epoca di ‘Piazza Grande’ su Rai 2? Com’è cambiata la conduttrice attualmente concorrente del GF Vip.

La vediamo tutti i giorni al GF Vip ed è tra le concorrenti più amate di questa quinta edizione: Stefania Orlando si è fatta apprezzare per la sua schiettezza e sui social è molto seguita. La notorietà non le è mai mancata, ma grazie al reality di Canale 5 la bionda 54enne romana ha avuto modo di far conoscere al pubblico aspetti di sé finora poco conosciuti. Alle sue spalle una carriera lunga e importante, iniziata nel 1993 come valletta nel programma di Canale 5 ‘Sì o no?”. L’anno successivo viene chiamata in Rai a ‘Scommettiamo che?’ e nel 1997 arriva per lei la conduzione di ‘I Fatti Vostri’ su Rai 2. Proprio qui la Orlando si affermerà come conduttrice ottenendo un grande successo. Nel suo ricco curriculum anche la partecipazione, nel 2006, alla fiction di Rai 1 ‘Don Matteo’. Ma non finisce qui, perché Stefania è anche una brava cantante: è del 2007 il suo primo singolo, “Sotto la luna”, e nel 2009 ha pubblicato il suo primo album, “Su e Giù“. Proprio lo scorso 6 Novembre 2020, mentre era nella Casa del GF Vip, il suo nuovo singolo, “Babilonia” realizzato in collaborazione con suo marito Simone Gianlorenzi. Sul suo seguitissimo profilo Instagram troviamo una foto del 2003, quando la gieffina era alla conduzione di ‘Piazza Grande’ alias ‘I Fatti Vostri’ che per un paio di stagioni cambiò nome. Curiosi di vederla in questo scatto del passato? Vi mostriamo qui la presentatrice romana in tutta la sua bellezza.

Stefania Orlando a ‘Piazza Grande’: bellissima anche allora

Nella foto che vi mostriamo, Stefania Orlando è accanto al grande Gigi Sabani. Insieme conducevano lo storico programma di Rai 2, in onda ancora oggi, anche se tornato al nome originale. Bellissima Stefania lo è sempre stata, come si può facilmente notare da questo scatto: fisico da urlo e capelli biondi che la caratterizzano ancora adesso, dopo tutti questi anni. Sotto al post, parole cariche d’affetto per il bravissimo conduttore purtroppo scomparso troppo presto.

E voi, ricordavate Stefania a quell’epoca?