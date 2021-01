Anticipazioni Beautiful, puntata di Lunedì 11 Gennaio: Ridge sempre più deciso a ricongiungere i due fratelli e l’inganno di Thomas.

Una cosa è certa: l’appuntamento di oggi, Lunedì 11 Gennaio, di Beautiful sarà, ancora una volta, imperdibile. In questa puntata che apre la seconda settimana di Gennaio, infatti, assisteremo a tantissimi ed incredibili colpi di scena, ma soprattutto assisteremo allo sviluppo di nuove trame. I protagonisti principali? Ovviamente, sempre i Forrester! Da quanto si apprende, sembrerebbe che verrà affidato ampio spazio a Ridge. E, come al solito, al piano di Thomas per ‘distruggere’ la sua matrigna, Brooke Logan. Ecco, ma perché? Cosa accadrà esattamente? Nel corso degli appuntamenti precedenti, abbiamo visto la regina della casa di moda e sua figlia Hope volere adottare a tutti i costi il piccolo Douglas, figlio di Thomas. A quanto pare, nel corso dell’appuntamento odierno, sembrerebbe che il figlio di Ridge acconsenta ad iniziare le pratiche di adozione, ma che, in realtà, sia pronto a continuare il suo piano ‘malefico’ contro la sua matrigna. Ma non è affatto finita. Anche Ridge, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che abbia un ruolo fondamentale in questa puntata. A cosa facciamo esattamente riferimento? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Beautiful, anticipazioni puntata di Lunedì 11 Gennaio: quanti colpi di scena!

Cosa accadrà, quindi, nel corso della puntata di oggi, Lunedì 11 Gennaio, di Beautiful? Stando a quanto si apprende da diverse anticipazioni, sembrerebbe essere, ancora una volta, una puntata imperdibile. Non soltanto perché, come svelato dal video condiviso su Mediaset Play, sembrerebbe proprio che Ridge Forrester sia seriamente intenzionato a far fare pace Steffy e Thomas, i suoi due figli, ma anche perché quest’ultimo continuerà a mettere in pratica il suo piano contro Brooke. Ebbene, ma perché? Beh, la risposta è davvero semplice: continuerà a trarre in inganno non soltanto la Logan, ma anche sua figlia Hope. Le donne, come dicevamo precedentemente, sono seriamente intenzionate a prendere in affido il piccolo Douglas. E, spingendo sulle mancate abilità di fare il padre di Thomas, riusciranno anche a convincere quest’ultimo. Il figlio di Ridge, stando a quanto si apprende, sembrerebbe cedere a queste parole della due donne. ‘Sembrerebbe’, avete letto proprio bene! Perché, a quanto pare, questo non è altro che il continuo della sua tattica. Da quanto si legge, infatti, Thomas sembrerà davvero intenzionato ad accettare la proposta di Brooke ed Hope, anche se non nasconde di volere altro tempo per poter riflettere. Risultato? Sarà proprio la concessione del tempo a ritorcere contro le due Logan. Insomma, sembrerebbe proprio che Thomas ne sappia una più del diavolo, no?

Cosa aspettate, quindi? Non vi resta che seguire l’appuntamento di oggi di Beautiful!