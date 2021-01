GF Vip, clamoroso annuncio a poche ore dalla diretta: succederà proprio questa sera, nella nuova puntata, c’entra Dayane Mello.

Una nuova puntata di questa sorprendente edizione del Grande Fratello Vip sta per andare in onda, proprio questa sera, lunedì 12 gennaio. Mancano davvero poche ore all’inizio, la tensione è già alta, i telespettatori non vedono certamente l’ora di sapere cosa succederà. Infatti, il reality sta riscontrando un grande apprezzamento; il tutto è ovviamente dovuto alle differenti personalità dei concorrenti, ma anche alla conduzione di Alfonso Signorini, affiancato da due opinionisti d’eccezione, Pupo e Antonella Elia. Questa settimana è stata decisamente movimentata, soprattutto fra i nominati che rischiano l’eliminazione c’è molta pressione. In nomination, infatti, ci sono Andrea Zenga, Giulia Salemi, Samantha De Grenet, Dayane Mello, Mario Ermito, Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando, Tommaso Zorzi, e Maria Teresa Ruta, un vero e proprio record. Proprio da pochissimo, sul profilo ufficiale del Gf Vip, è stato pubblicato un post inaspettato: succederà questa sera, clamoroso annuncio!

GF Vip, annuncio appena arrivato: succederà questa sera, tenetevi pronti!

E’ stata una settimana decisamente dura questa appena trascorsa all’interno della casa del Grande Fratello Vip, tra scontri accesi e avvicinamenti sempre più ‘roventi’. Infatti, al centro dell’attenzione la coppia ormai solida formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli. In questi ultimi giorni ci sono state varie incomprensioni fra i due, dovute al fatto che una voce fuori dalla casa ha urlato rivelando la presunta relazione che la ragazza avrebbe fuori. Giulia ha prontamente rassicurato l’ex velino, manifestando le sue perplessità per tali affermazioni. Intanto, a riscuotere grande attenzione, lo scontro avvenuto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, pochi giorni fa i due concorrenti hanno animatamente discusso; Stefania non approva il legame che Zorzi ha assunto nei confronti di Dayane Mello. Beh, possiamo sostenere che è stata una settimana molto movimentata. Proprio da pochissimo però, a smuovere i fan del programma, è stato un annuncio riportato sulla pagina ufficiale del GF Vip.

A quanto pare, ci sarà una grandissima sorpresa proprio per la modella, ovvero Dayane, che avrà la possibilità di rivedere sua madre. Un momento sicuramente emozionante che accompagnerà la serata. E voi, seguirete la nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip?