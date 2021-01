Nell’ultima sua fotografia su Instagram, Diletta Leotta ha mostrato il regalo inaspettato ricevuto in albergo: chi è il mittente?

È una delle conduttrici televisive più amate, Diletta Leotta. E, diciamoci la verità, non soltanto perché è davvero bellissima, ma anche perché in tutto quello che fa, la siciliana dimostra ampiamente di avere tutte le carte in regola. Amata dal pubblico maschile e non, la conduttrice sportiva di Sky decanta di un successo davvero clamoroso anche sul suo canale social ufficiale. Seguitissima su Instagram, la Leotta non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico social. E, badate bene, non facciamo riferimento soltanto a quegli scatti fotografici incantevoli che ammaliano e stupiscono tutti, ma anche a tutto quello che Diletta ama rendere pubblico. Qualche ora fa, ad esempio, letteralmente pazza di gioia, non ha potuto fare a meno di mostrare loro l’inaspettato regalo ricevuto nella stanza d’albergo. Di che cosa parliamo esattamente? E, soprattutto, cosa ha ricevuto? Scopriamolo insieme.

Diletta Leotta, il regalo inaspettato in albergo: da parte di chi sarà?

Sempre molto attiva e solita a condividere ogni cosa con il suo pubblico social, Diletta Leotta, qualche ora fa, non ha potuto fare a meno di mostrare al suo pubblico social lo splendido ed inaspettato regalo ricevuto nella sua stanza d’albergo. Sappiamo benissimo che, sul suo canale Instagram, la bella conduttrice televisiva non perde mai occasione di poter rendere partecipi i suoi sostenitori di tutto ciò che le succede. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, non ha potuto fare a meno di mostrare questa fantastica sorpresa. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo? Eccola:

Ebbene si. È proprio questo bellissimo mazzo di rose rosse che Diletta Leotta ha ricevuto in albergo. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: chi gliel’avrà mandate? In queste ultime ore, si parla di un presunto flirt con Can Yaman. Sarà così? E, soprattutto, sarà stato lui? Chi lo sa! Nel frattempo, non possiamo fare a meno di notare quanto questo gesto sia più che galante.