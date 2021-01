Anticipazioni Un posto al sole, mercoledì 13 gennaio: Filippo e Leonardo sequestrati, riusciranno a liberarsi?

Questa sera ci sarà una nuova puntata della seguitissima soap opera Un posto al sole, che da anni ormai riscontra un successo incredibile. Dopo la decisione di Marina di partire insieme a Fabrizio, lasciando i Cantieri nelle mani di Roberto Ferri, un nuovo colpo di scena animerà la vicenda della soap. A quanto pare, le rivelazioni di Leonardo sulla morte di Tommaso, hanno portato ad un mutamento dell’atteggiamento di Filippo. Quest’ultimo è convinto di dover fare qualcosa per salvarlo, ma purtroppo un brutto episodio li vedrà protagonisti. Intanto, negli ultimi giorni abbiamo assistito alla scelta di Alex di non lasciare Napoli, per inseguire il suo sogno. Questa sera, Vittorio arriverà ad importanti consapevolezze.

Anticipazioni Un posto al sole, 13 gennaio: Filippo e Leonardo finiscono nei guai

Le anticipazioni di questa sera sono davvero scoppiettanti, la puntata che andrà in onda animerà la serata dei telespettatori, sempre più presi dalle vicende che stanno travolgendo l’amatissima soap opera. Protagonisti della situazione Filippo e Leonardo; il Sartori è ormai convinto ad aiutare quest’ultimo, ma insieme si troveranno coinvolti in un brutto episodio. Infatti, i due verranno sequestrati da pericolosi criminali che faranno perdere le loro tracce. Dopo diverse ore si assenza e di silenzio, Serena inizia a manifestare la sua preoccupazione. Intanto, Vittorio inizia a prendere consapevolezza del talento della sua fidanzata. Alex, infatti, a causa dell’atteggiamento egoistico del ragazzo, ha abbandonato il suo desiderio di partire per studiare e lavorare a Madrid. La giovane si mostra alquanto dubbiosa della sua decisone, e lo speaker sembrerebbe essere pronto a tornare sui sui passi, cosa succederà?

Nella puntata che andrà in onda questa sera, vedremo anche il Cerruti molto soddisfatto della gelosia che il Sarti mostra nei suoi confronti, a causa della convivenza proprio con Vittorio. Intanto, il Poggi è decisamente occupato, a causa dei tanti impegni lavorativi per la gestione dello studio. Il padre di Niko, Renato, per aiutare suo figlio, gli farà una proposta imprevedibile, che però potrebbe portare ad una reazione del tutto inaspettata: ci sarà un vero colpo di scena. Per scoprirlo, tutti sintonizzati questa sera per seguire la nuova scoppiettante puntata di Un posto al sole.