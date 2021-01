Carlotta Dell’Isola nella casa del GF VIP si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Dayane Mello: le parole della concorrente sono del tutto inaspettate. I retroscena spuntano fuori soltanto adesso.

L’atmosfera nella casa del Grande Fratello VIP si fa sempre più calda. Gli animi non sono proprio tranquilli ultimamente: ieri Maria Teresa Ruta ha avuta letteralmente una crisi che ha scosso tutti. La concorrente è scoppiata a piangere ed urlare, inveendo contro i suoi compagni d’avventura. E’ stato un momento davvero delicato. Oggi, 13 gennaio, è iniziato un nuovo giorno: la Ruta ha chiarito i malumori trascorsi nella serata ed intanto gli spettatori del programma hanno conosciuto qualcosa in più su Carlotta. Questa mattina, Dayane e Carlotta si sono distaccate dal gruppo per parlare un po’ da sole nella sauna. L’ex protagonista di Temptation Island, oggi concorrente del GF VIP ha raccontato un po’ di sè, svelando retroscena sulla sua vita privata. Sentite cosa ha raccontato alla sua inquilina.

GF VIP, la confessione di Carlotta Dell’Isola: “Ero depressa”, lo ha raccontato soltanto adesso

Carlotta Dell’Isola oggi 13 gennaio ha raccontato un po’ di sé alla sua inquilina, Dayane Mello. L’ex concorrente di Temptation Island si è lasciata andare a confessioni sulla sua vita privata, mai rivelate prima. La giovane, con un velo di imbarazzo, ha raccontato alcuni momenti della sua vita che l’hanno segnata: “L’amicizia mi ha sempre tolto, sono stata sfortunata, ero tanto insicura e sono sapevo difendermi”. Carlotta ha tirato fuori alcuni fantasmi del passato, ha raccontato di essersi ritrovata da sola all’improvviso. “Da lì ho cominciato un giorno col pianto, un giorno che ti chiudi a casa, poi non mangi più. Ad un certo punto non mangiavo più. Mi sono ritrovata sola” sono le parole della giovane concorrente.

Carlotta ha proseguito raccontando “Povera la mia famiglia. Quando tornavo a casa dopo il lavoro mi mettevo a dormire. Per me finiva la giornata. Riuscivo ad aprirmi solo col diario, i miei capirono che ero depressa“. La concorrente del GF VIP è scoppiata in lacrime proseguendo il suo discorso mentre Dayane le era vicino, a tenerle la mano per tranquillizzarla.