Lui è uno dei personaggi più chiacchierati dell’attuale edizione del GF Vip: la vita privata di Pierpaolo Pretelli è spesso messa sotto i riflettori e adesso è la stessa ex Ariadna Romero a spiegare perché tra i due è finita definitivamente.

Ariadna Romero, intervistata da Casa Chi, ha finalmente dato alcune risposte alle tante domande che in questi mesi si sono succedute sulla vita privata di Pierpaolo Pretelli, tutt’ora in gioco come concorrente dentro la Casa del GF Vip.

Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero sono stati insieme circa due anni, e dalla loro storia d’amore è nato il piccolo Leo. Il bambino ovviamente, nonostante la fine della loro relazione li tiene uniti nel ruolo di genitori. La modella e attrice di origine cubana è intervenuta smentendo ogni possibile ritorno di fiamma con Pierpaolo, spiegando perché la loro relazione è giunta al capolinea senza alcuna possibilità sul futuro.

Ariadna Romero spiega: con Pierpaolo è davvero finita

Ariadna ha spiegato i vari tira e molla che le avrebbero fatto capire che Pierpaolo non è l’uomo che vuole al suo fianco: dopo una crisi, lei era volata a Miami per lasciare a Pierpaolo lo spazio per riflettere e lui l’avrebbe lasciata per telefono.

Successivamente sarebbe volato anche lui a Miami per riprovarci, ma poco prima di tornare in Italia Pierpaolo aveva firmato il contratto per partecipare a Temptation Island, finita l’esperienza di tentatore avrebbe voluto tornare sui suoi passi ma Ariadna era fuggita a Cuba per dimenticare.

Pretelli in seguito ha deciso di partecipare anche a Uomini e Donne ed è in quel momento che Ariadna avrebbe capito che la loro storia era finita davvero.

Ariadna e Pierpaolo, separati ma uniti come genitori

Dopo varie rincorse e tentennamenti, la storia tra Pierpaolo e Ariadna sembra giunta definitivamente al capolinea. Come la stessa Ariadna ha spiegato, la sua volontà ora è quella di dare a Pierpaolo lo spazio per essere un bravo papà, nient’altro di più.

Nel frattempo Pierpaolo, dopo la storia mai davvero iniziata con Elisabetta Gregoraci, nella casa del GF Vip ha iniziato una frequentazione con Giulia Salemi. Se son rose fioriranno anche fuori dalla Casa, con la “benedizione” dell’ex Ariadna Romero, concentrata ora più che mai sul benessere del piccolo Leo.