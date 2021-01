Il GF Vip prosegue a vele spiegate l’edizione più lunga di sempre e tra i tanti concorrenti in gioco doveva esserci anche Giorgio Manetti, l’ex corteggiatore del trono over di Uomini e Donne che aveva spezzato il cuore di Gemma Galgani dopo una lunga frequentazione.

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv è lo stesso Giorgio, (soprannominato durante la sua permanenza a Uomini e Donne anche George e Gabbiano), a spiegare i motivi del suo rifiuto a partecipare al GF Vip.

Giorgio Manetti spiega il suo rifiuto al GF Vip

Giorgio Manetti avrebbe infatti gentilmente declinato l’invito di Alfonso Signorini perché non ritiene quella del GF Vip un’esperienza in linea con i suoi interessi. Il Grande Fratello, sia nella versione normale che in quella dedicata ai Vip, è un contesto che risulta difficile da capire ma anche da vivere in prima persona, e l’idea di una gabbia – seppur dorata – non deve aver fatto breccia nel cuore di Giorgio, che ha sempre abituato i telespettatori al suo atteggiamento di gabbiano libero di volare dove meglio credesse.

In tanti ricordano le vicende amorose che lo hanno legato per diversi mesi a Gemma Galgani, dama del trono over di Uomini e Donne, che in Giorgio pensava di aver trovato il grande amore della sua vita.

Giorgio Manetti e il suo futuro in televisione

Nonostante Giorgio abbia chiuso la porta su una sua possibile partecipazione al GF Vip, si è dichiarato invece pronto per un altro reality: L’Isola dei Famosi. Anche il suo nome negli ultimi tempi è spesso apparso nell’elenco di possibili naufraghi. Lui stesso nella recente intervista ha sottolineato come L’Isola sia un programma più nelle sue corde e di come potrebbe rappresentare una sfida con se stesso.

Tra i naufraghi da prendere come esempio, Giorgio ha citato Raz Degan che tutti ricordano, non solo come vincitore dell’edizione del 2017, ma anche come concorrente che ha saputo affrontare in perfetta solitudine la sfida de L’Isola dei Famosi.

In attesa di capire dove potremo rivedere Giorgio Manetti, l’ex corteggiatore continua la sua vita lontano da Uomini e Donne, lavorando in una televisione locale e partecipando come attore in alcuni cortometraggi. L’amore poi, va a gonfie vele: Giorgio infatti convive da qualche tempo con Caterina, e insieme i due frequenterebbero Tina Cipollari e il suo compagno. Questo spiegherebbe le frecciatine che ogni tanto volano tutt’oggi a Uomini e Donne tra Tina e Gemma, che è ancora alla ricerca del grande amore.