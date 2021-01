Secondo voi quale auto potrà mai guidare Elettra Lamborghini? Badate, la risposta non è poi così scontata: l’ereditiera sorprende tutti.

Se c’è una cosa che Elettra Lamborghini sa fare, quella è sicuramente stupire: l’ereditiera della famosa scuderia made in Italy si è fatta amare, oltre che per il sorriso e l’allegria contagiosi, anche per le sue ‘stravaganze’. Un viso stupendo ed un fisico mozzafiato sono soltanto due delle sue doti più apprezzate dai fan che la seguono, fedelissimi sui suoi canali social. Anche come cantante, Elettra è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico, come dimostra il successo del brano presentato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, ‘Musica e il resto scompare’. Ritmi dal sapore latino e sapienti movimenti coreografici sono il ‘condimento’ preferito dalla giovane Lamborghini, che su palco si rivela sempre una grande performer. Vi sarete chiesti quale auto guiderà la bella rampolla della celebre azienda bolognese, ma sappiate che la risposta vi lascerà di stucco. Vi sveliamo perché.

Elettra Lamborghini, ecco la sua auto: l’ereditiera stupisce tutti

Attivissima sui social, Elettra, che si è sposata da pochi mesi, ama condividere molti aspetti della sua vita quotidiana con i follower. E lo fa tramite tante divertenti storie su Instagram e foto che ce la fanno amare sempre di più. Proprio in una delle sue Ig Stories, abbiamo potuto sapere quale vettura è solita guidare la bella ereditiera. Ebbene, non crederete, ma Elettra possiede una semplice utilitaria, pur disponendo ovviamente di tutte le macchine che vuole. Nella Ig Story di cui vi parliamo, si è fatta riprendere mentre è alle prese col lavaggio del veicolo ed è proprio in questo scatto che si nota il modello semplice di auto. Certo, ciò che salta subito agli occhi è il colore rosa acceso che è indubbiamente originale, ma da Elettra ce lo aspettavamo.

C’è da dire che apprezziamo particolarmente il colore dell’auto, che si addice perfettamente alla sua personalità così spiccata.