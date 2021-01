Paola Di Benedetto si mostra sempre in splendida forma sul suo profilo Instagram. Spesso condivide con quasi 2 milioni di follower i momenti della sua vita quotidiana e un dettaglio sulla sua casa non è passato inosservato agli occhi più attenti.

Nelle Stories sul suo account Instagram, Paola ha mostrato uno scorcio di casa sua e del suo splendido salotto, in cui però sembra ancora campeggiare indisturbato il mood natalizio, nonostante le feste siano ormai finite.

Paola Di Benedetto, bellissima tra social e tv

Classe 1995, Paola Di Benedetto è felicemente fidanzata con Federico Rossi, conosciuto per essere stato uno del duo Benji e Fede. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin ha da poco pubblicato un libro dal titolo “Se ci credi” scritto durante il lockdown, dove invita i lettori a impegnarsi per perseguire i propri obiettivi di vita, grandi o piccoli che siano.

La Di Benedetto è anche la vincitrice in carica dell’ultimo GF Vip, il primo ad essersi svolto proprio nel bel mezzo della pandemia, anche se presto dovrà “deporre la corona” perché verso la fine di febbraio conosceremo insieme ad Alfonso Signorini il vincitore dell’edizione attualmente in corso su Canale 5.

Il dettaglio sulla casa di Paola Di Benedetto

Impegnata tra social, televisione e come speaker radiofonica, potremmo dire che Paola Di Benedetto è una di noi, ovvero è una di quelle non ha ancora smontato l’albero di Natale. Come spesso accade a molti, l’influencer è rimasta indietro e non ha ancora tolto da casa gli addobbi delle feste appena finite. D’altronde il suo salotto sembra bellissimo anche così, perfettamente decorato per Natale.

Come da tradizione, anche il detto ricorda che “l’Epifania tutte le feste si porta via” ma Paola ironicamente ha fatto sapere ai suoi seguaci che non ha nessuna intenzione di smontare l’albero di Natale.

Alla domanda di un follower incuriosito “Ma l’albero quando lo smontate?”, Paola ha risposto pubblicamente con un “MAI” e una faccia sconsolata, tipica di chi non ha voglia di archiviare il clima natalizio e gioioso delle feste.

Paola ha da poco festeggiato 26 anni e siamo sicuri che, nonostante la sua vita corra veloce tra impegni lavorativi e vita privata, troverà il tempo di archiviare gli addobbi delle feste, almeno fino al prossimo Natale.