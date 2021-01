Amici 2020, scatta la lite in sala prove tra Alessandra Celentano e una ballerina professionista: gli animali si surriscaldano.

Le avventure nella scuola di Amici 2020 stanno continuando davvero alla grande. Tra eliminazioni a sorpresa, provvedimenti disciplinari, sfide e nuovi ingressi, la nuova edizione del talent di Maria De Filippi sta lasciando senza parole il suo pubblico giorno dopo giorno. Lo ha fatto anche qualche istante fa. E il motivo, vi assicuriamo, vi sorprenderà. Proprio nel corso del daytime del 15 Gennaio, i numerosi telespettatori del programma hanno assistito ad una furiosa lite tra Alessandra Celentano e una ballerina professionista in sala prove. Si, avete letto proprio bene: è così. La maestra di danza classica stava svolgendo la sua lezione con l’alunna Rosa quando, ad un certo punto, si è letteralmente scagliata contro la professionista che stava assistendo alla lezione. Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il confronto è stato talmente duro che, ad un certo punto, la Celentano ha ritenuto necessario che la ballerino non presenziasse più alle prove. ‘Ti chiedo gentilmente di uscire dalla sala’, ha detto la maestra Alessandra. Ma cos’è successo esattamente? Scopriamolo insieme.

Amici 2020, lite tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario in sala prove: cos’è successo

In attesa di scoprire cosa ci riserverà la diretta di Amici 2020 di Sabato 16 Gennaio, tutti i ragazzi stanno continuano a studiare. E a provare le loro esibizioni con gli insegnati. Tra i tanti, anche la ballerina, insieme al nuovo arrivato Alessandro, sta continuando a studiare la coreografia assegnatole dalla maestra Alessandra Celentano. E così, dopo un breve colloquio per via video con Lorella Cuccarini, la napoletana è entrata in sala prove. Ed ha iniziato a svolgere la sua performance. A farle seguito, come promesso dalla sua insegnante, c’è Elena D’amario. La ballerina professionista trascorre tanto tempo in sala prove con Rosa. E, quindi, si può dire che la conosce davvero alla perfezione. E, in effetti, è è proprio così. Ed è la prima che, dopo il rimprovero della maestra Celentano, a prenderle le difese. ‘È un lavoro molto nuovo e il suo corpo sta reagendo in modo diverso’, ha detto Elena. Sottolineando che Rosa non è assolutamente abituata ad una lezione di danza classica così intensa. In men che non si dica, però, è arrivata la reazione della Celentano. Che, dal canto suo, ha continuato a sottolineare di quanto la ballerina napoletana, a detta sua, abbia delle mancanze fisiche.

‘Rosa quando sente urlare, si blocca e non riesce a mettere in atto le correzioni’, continua a dire Elena D’Amario ad Alessandra Celentano. Ma, purtroppo, la maestra non ci sta affatto. E, dopo aver continuato a ribadire alla ballerina professionista di tenere a mente i ruoli, la invita a lasciare la sala prove.

Cosa accadrà adesso?