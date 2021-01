Federica Rosatelli, una delle concorrenti più discusse della storia del Grande Fratello: a causa di una lite fu squalificata, ma com’è oggi?

Era il 2009 e il 12 gennaio di quell’anno iniziava una nuova avventura del reality show più famoso di Canale 5: 14 settimane di reclusione nella Casa più spiata d’Italia per i concorrenti di quella edizione condotta da Alessia Marcuzzi, con Alfonso Signorini come opinionista in studio. Molti protagonisti del cast sono ricordati ancora oggi, dopo ben dodici anni, e tra questi c’è sicuramente Federica Rosatelli. Nel video di presentazione, si era presentata come una ragazza molto solare, ottimista, contraria ai pregiudizi, appassionata di moda e di dettagli fashion. Molto legata alla madre e dal passato sentimentale un po’ burrascoso, aveva confessato di partecipare al GF 9 innanzitutto per il montepremi e poi anche perché si trattava di un’occasione imperdibile. Una personalità sicuramente interessante, ma che purtroppo non le bastò per restare in gioco. Federica fu infatti squalificata dal reality, ricordate perché?

Federica Rosatelli, la squalifica dal GF 9 e come è oggi

La bionda concorrente fu purtroppo protagonista di una delle liti più accese dell’intera storia del reality: durante una discussione con il coinquilino Gianluca Zito, la Rosatelli lanciò un bicchiere di vetro contro quest’ultimo, che, per fortuna, riuscì a schivarlo evitando il peggio. Quella fu un’edizione particolarmente complicata: anche un altro concorrente, Paolo Mari, fu espulso dalla Casa per comportamenti contrari al regolamento. Ma che fine ha fatto Federica dopo tutti questi anni? Su Instagram è ancora molto seguita e dalle foto che posta sul suo profilo, possiamo notare che porta benissimo i suoi anni. A quanto pare vive a Milano e il suo lavoro dovrebbe essere sempre nell’ambito della moda, forse come showroom seller di un importante marchio.

Ve la ricordavate Federica? Di certo, l’ex gieffina ha lasciato il segno nel GF, nonostante la breve durata della sua permanenza nella Casa.