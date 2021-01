In questa foto è soltanto un’adorabile bambina, ma adesso è una showgirl molto amata: l’avete riconosciuta? È proprio lei!

I personaggi famosi, lo sappiamo benissimo, sono sempre soliti condividere ogni cosa con il loro pubblico social. Attraverso i loro canali ufficiali, i ‘divi’ delle televisione italiana sono soliti interagire ed intrattenere i loro sostenitori. Come? Semplice: condividendo incredibili scatti fotografici oppure rendendoli partecipi della loro vita e della loro quotidianità. Lo ha fatto, qualche tempo fa, anche questa famosissima showgirl. Che, attraverso un post condiviso sulla sua pagina Instagram ufficiale, ha mostrato ai suoi followers com’era da bambina. Non è assolutamente la prima che lo fa, è vero. In diversi nostri articoli, ad esempio, vi abbiamo parlato spesso e volentieri di personaggi pubblici da bambini o, magari, nel passato. Ebbene, ma la domanda adesso sorge spontanea: chi è questa adorabilissima bambina? Magari potrebbe risultare complicato indovinarlo, ma vi assicuriamo che non è affatto così. Se si guarda con attenzione la foto, infatti, si capisce perfettamente che questa dolce bambina, adesso, è un’amatissima showgirl. Di chi stiamo parlando esattamente? Siete curiosi di saperlo? Bene, a questo punto non ci resta che scoprirlo insieme.

Indovinate chi è questa famosissima showgirl da bambina: è davvero facilissimo!

Siete riusciti ad indovinare chi è questa bellissima bambina? No? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Prima di farlo, però, vi lasciamo qualche piccolo indizio. In modo che la soluzione dell’indovinello possa risultarvi più divertente. Siete pronti? Bene. Procediamo con ordine. Il suo debutto nel mondo della televisione è avvenuto tantissimi anni fa. Quando, davvero giovanissima, ma sempre di una bellezza spropositata, la giovane ha preso parte al tg satirico di Antonio Ricci nelle veste di velina mora. Da quel momento, la sua scalata al successo è stata davvero incredibile. Modella, conduttrice e showgirl, l’ex velina di Striscia la Notizia è una delle donne più amate ed apprezzate dello spettacolo. Cosa occorre sapere più? Beh, le sue origini: la giovane ha origini sarde. Anche se, attualmente, vive a Milano. È mamma di uno splendido bambino. E, proprio recentemente, è finita al centro della cronaca rosa per l’annuncio della separazione da suo marito. Ecco. Questi sono tutti gli indizi che possiamo fornirvi. Voi, però, siete riusciti a capire questa amabilissimi showgirl da bambina? Si, indovinato. È proprio lei: Melissa Satta. Sul suo canale social ufficiale, un bel po’ di tempo da, l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso questo scatto. E, in un vero e proprio batter baleno, ha lasciato incantato tutti. Anche perché, diciamoci la verità, la sua bellezza è davvero smisurata.

La domanda, adesso, la facciamo a voi: avevate capito che fosse lei?