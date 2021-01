Anticipazioni Uomini e Donne di Lunedì 18 Gennaio: un cavaliere abbandona il parterre e tra Roberta e Riccardo ci sarà un colpo di scena.

Inizia una nuova settimana. E con essa, lo sappiamo benissimo, inizia anche una nuova settimana all’insegna di Uomini e Donne. Anche oggi, Lunedì 18 Gennaio, andrà in onda il primo appuntamento di questa settimana. Che, stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe essere davvero imperdibile. Ecco, ma prima di procedere con tutto quello che accadrà nel corso dell’appuntamento odierno, dove eravamo rimasti esattamente? Nel corso della puntata di Venerdì 15 Gennaio, abbiamo assistito a dei grandissimi colpi di scena. In primis, l’eliminazione di Antonio Borza da parte di Sophie Codegoni. Ed, in seguito, l’ingresso dell’amatissima coppia del parterre che ha annunciato l’annuncio di un secondo bebè in arrivo. Insomma, come al solito, una puntata davvero imperdibile. Ebbene, ma cosa succederà oggi, Lunedì 18 Gennaio? Ovviamente, vi mostreremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi diciamo soltanto che, stando a quanto si apprende dalle anticipazioni, sembrerebbe che assisteremo ad un altro abbandono nel parterre maschile del Trono Over. E ad un ennesimo colpo di scena tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I dettagli.

Uomini e Donne, anticipazioni della puntata di Lunedì 18 Gennaio: da non perdere assolutamente

Siete pronti ad una nuova e scoppiettante puntata di Uomini e Donne? Noi decisamente si! Proprio oggi, Lunedì 18 Gennaio, andrà in onda un nuovo appuntamento del dating show di Maria De Filippi. E, stando alle prime anticipazioni, sembrerebbe che ci regalerà dei momenti davvero imperdibili. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: assisteremo, come al solito, a numerosi e diversi colpi di scena. Il primo tra tutti? Un cavaliere abbandona il programma. Ebbene si, avete letto proprio bene. Dopo Michele Dentice, anche un altro cavaliere del parterre del Trono Over ha deciso di non presenziare più in puntata. Chi è? Stiamo parlando di lui: Simone Bolognesi. Giunto nel programma sin dalla sua prima puntata, il giovane cavaliere ha deciso di dire ‘addio’ al programma. Ma non solo. Vi avevamo detto che sarebbe stata una puntata imperdibile, no? In effetti, è proprio così. Nel corso dell’appuntamento odierno, assisteremo ad un ulteriore colpo di scena tra Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. I due, nel corso delle puntate precedenti, avevano deciso di concludere la loro conoscenza. La romana vorrebbe l’esclusiva, dato anche quello che c’è stato tra di loro. Il pugliese, dal canto suo, non si sente ancora pronto ad un rapporto a due. Per questo motivo, quindi, avevano deciso di non sentirsi più. Nel corso dell’appuntamento di oggi, però, sembrerebbe che l’ex compagno di Ida Platano comunicherà a Maria De Filippi di non essere intenzionato a conoscere le altre ragazze giunte per lui. E di volersi dedicare a Roberta. Cosa succederà? Staremo a vedere.

Per tutto questo e, senza alcun dubbio, molto altro ancora: vi diamo appuntamento alle 14:45 su Canale 5.