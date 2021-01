Anticipazioni Grande Fratello Vip, puntata di Lunedì 18 gennaio: un annuncio inaspettato, e l’eliminazione a sorpresa.

Una nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda questa sera, lunedì 18 gennaio, e come sempre i colpi di scena non mancheranno. E’ stata una settimana decisamente dura questa appena trascorsa all’interno della casa. Infatti, negli ultimi giorni abbiamo visto una Giulia sempre più in scontro con gli altri concorrenti, in particolare con Tommaso, che non ha avuto per la bella influencer parole d’amore. Non solo, proprio da qualche ora, nella serata di ieri, c’è stato un litigio inaspettato. Il tutto è iniziato con un gioco messo in atto da Zorzi; alla domanda posta nei confronti di Dayane, ossia ‘chi tra i coinquilini non meriti di arrivare in finale’, la brasiliana ha risposto “Pierpaolo perchè si è fatto conoscere solo dalle sue donne…”. A quel punto, ovviamente, l’ex velino ha detto la sua, ed è nato un forte scontro. Qualche giorno fa, intanto, una voce fuori dalla casa ha urlato di un presunto prolungamento del programma, alcuni concorrenti ascoltati la notizia hanno mostrato fin da subito enorme perplessità, ma la produzione ha prontamente fermato i ragazzi dal dire quanto sentito. Questa sera ci sarà una nuova puntata, cosa succederà? Chi verrà eliminato?

Anticipazioni Grande Fratello Vip, 18 gennaio 2021: imprevisti in diretta e un sorprendente annuncio

Una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda proprio questa sera, e l’attesa è già alta. I telespettatori si mostrano sempre più presi da quanto accade nella casa più spiata d’Italia. Nella diretta che verrà trasmessa, ovviamente si parlerà di ciò che ha animato l’atmosfera in questa lunga settimana. Infatti, continui sono stati gli scontri che hanno tenuto incollati i fan del programma. Avverrà l’eliminazione, in nomination ci sono Carlotta, Dayane, Stefania e Cecilia. Chi uscirà? Lo scopriremo questa sera! Ma non solo, a quanto pare, Alfonso Signorini potrebbe annunciare anche una grande sorpresa, ossia il primo finalista di questa scoppiettante edizione; questa scelta potrebbe essere decisa proprio tramite il televoto già avviato in precedenza, infatti il più votato per essere salvato potrebbe essere il finalista. Ovviamente le carte in tavola non sono certe, e il conduttore potrebbe ancora una volta sorprenderci, con un nuovo televoto.

Chi sarà il primo finalista? Il pubblico è già in fermento per capire chi tra i concorrenti avrà questa meravigliosa notizia. Manca davvero poco, tenetevi pronti per una nuova coinvolgente diretta del Grande Fratello Vip, su Canale 5.