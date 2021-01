In alcune delle sue ultime Instagram Stories, Serena Rossi ha rivelato un retroscena incredibile su alcune scende di Mina Settembre.

È, senza alcun dubbio, il vero e proprio successo di questi ultimi giorni. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, famosissimo scrittore napoletano, e diretta da Tiziana Aristarco, la serie televisiva ‘Mina Settembre’ ha saputo conquistare, sin dal prima puntata, una fetta di pubblico italiano davvero impressionante. Sarà per la bravura di tutto il cast, sarà per le tematiche affrontate e le puntate sempre più avvolgenti, fatto sta che, seppure siano state mandate in onda soltanto due puntate, la serie televisiva sta registrando un successo davvero clamoroso. Ecco, ma cosa occorre sapere? Appurato che, in un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato delle anticipazioni della prossima puntata, sapete che, qualche ora fa, la protagonista principale ha svelato un inedito retroscena sulla serie? Si, avete letto proprio bene. Attraverso una serie di Instagram Stories caricate sulla sua pagina social ufficiale, Serena Rossi ha parlato con il suo pubblico social. Ed ha svelato qualche aneddoto davvero curioso sulle riprese. ‘Girare quelle scene è stato molto impegnativo’, ha rivelato l’attrice napoletana. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Serena Rossi su Mina Settembre, confessione inaspettata: conoscevate questo retroscena?

Proprio durante la seconda puntata di ‘Mina Settembre’, Serena Rossi ha deciso di interagire con il suo numeroso pubblico. E, soprattutto, come dicevamo precedentemente, svelare qualche piccolo retroscena del classico dietro le quinte. È proprio in quest’occasione che, attraverso diverse Instagram Stories, non soltanto l’attrice napoletana ha raccontato dell’incredibile retroscena accadutole mentre registrava la scena dell’incontro/scontro con Domenico, ma ha anche parlato delle riprese avvenute sulla barca. Il primo bacio dell’assistente sociale e del collega ginecologo, ad esempio, è avvenuto proprio durante la notte di Capodanno in barca a vela. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: alla protagonista principale sarà piaciuto registrare le scene in alto mare? A quanto pare, nient’affatto! Anzi, come rivelato dalla diretta interessata, la bellissima Serena Rossi soffre proprio di mal di mare. Ed è proprio per questo motivo che, molto probabilmente per la prima volta in assoluto, ha rivelato: ‘Girare le scene in barca è stato molto impegnativo’. Insomma, un retroscena davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Ma che, ovviamente, sottolinea l’immensa professionalità della giovanissima attrice.

‘Mi piace molto la barca. Ma non sono molto brava, anche perché soffro un po’ di mal di mare’, ha continuato a dire Serena Rossi. Svelando, inoltre, di aver fatto una vacanza con il suo compagno. E di aver trascorso tutto il tempo per dormire perché le pillole che prendeva per attutire un po’ il mal di mare, le provocavano sonnolenza.