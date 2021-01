Giovanni Longobardi è stato uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione di Uomini e Donne, cosa ci ha raccontato in esclusiva.

È stato uno dei protagonisti indiscussi della scorsa edizione di Uomini e Donne, Giovanni Longorbardi. Giunto nella trasmissione di Maria De Filippi tra il parterre maschile, il giovane campano si è facilmente contraddistinto da tutti gli altri suoi compagni di viaggio. Dotato di un immenso fascino e di un carattere forte e determinato, il bel Longobardi ha fatto immediatamente breccia nel cuore di tutto il pubblico italiano. È proprio per questo motivo che, dopo il suo ‘addio’ al programma, la redazione di Sologossip ha deciso di contattarlo per un’intervista esclusiva. Ai nostri microfoni, infatti, Giovanni si è letteralmente raccontato. Concentrandosi, quindi, non soltanto la sua pregressa esperienza a Uomini e Donne, ma anche svelando quali sono i suoi prossimi progetti ed impegni. Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Uomini e Donne, Giovanni Longobardi si racconta: ‘Se tornassi indietro, cambierei tutto’