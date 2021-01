In alcune delle sue ultime Instagram Stories, Elettra Lamborghini ha rivelato di aver fatto le analisi del sangue e di avere scoperto di..

‘Ho fatto le analisi del sangue recentemente’, iniziano proprio così alcune delle recentissime Instagram Stories di Elettra Lamborghini. Sempre molto attiva e, soprattutto, dedita a raccontarsi ai suoi sostenitori, la bellissima e giovanissima cantante non perde mai occasione di poter rendere partecipi il suo amatissimo pubblico su tutto ciò che le succede. E così, dopo aver rivelato ai suoi followers di essere stanca e di avere la faccia come un ‘campo minato’, molto probabilmente, a causa degli ormoni, la moglie di Afrojack non ha potuto fare a meno di svelare loro l’esito dei suoi ultimi controlli di routine. E, soprattutto, di rivelargli ciò che ha appena scoperto. Sappiamo benissimo e, tra l’altro, è stata proprio la diretta interessata a confessarlo che la bella Lamborghini è sempre solita sottoporsi a controlli medici. ‘Lo faccio ogni sei mesi’, aveva rivelato recentemente ai suoi sostenitori. Ecco, la domanda sorge spontanea: come saranno uscite le analisi del sangue? Senza alcun dubbio, benissimo! E, tra l’altro, lo si deduce dal sorriso smagliante sul viso della Lamborghini. Però, la bella Eletta ha scoperto che…

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Elettra Lamborghini, la scoperta dopo le analisi del sangue: cos’è successo

Si sa benissimo quanto le analisi del sangue siano più che importanti e, soprattutto, quanto sia necessario ed indispensabile sottoporsi sempre a degli esami di controllo. È il caso di Elettra Lamborghini che, come svelato dalla diretta interessata, si è sottoposta proprio recentemente. E, qualche ora fa, ha voluto discuterne con i suoi sostenitori. ‘Ho fatto le analisi del sangue recentemente’, ha iniziato a dire la cantante. Ecco, ma come saranno andate? Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che siano andate bene. Soltanto che, come raccontato proprio dalla stessa Lamborghini, sembrerebbe che, proprio dalle analisi, sia saltato fuori che la cantante non beva molto. E, diciamoci la verità, tutti noi sappiamo quanto sia importante l’acqua per il nostro corpo. Tuttavia, Elettra sembrerebbe essere affatto solito bere. ‘Bevo soltanto un bicchiere di acqua la mattina con le pastiglie’, ha iniziato a rivelare la cantante. Continuando, poi, a dire di non riuscire affatto a bere perché non le piace proprio. ‘Non riesco a bere, non mi piace proprio’, ha continuato a dire. Insomma, una ‘scoperta’ davvero inaspettata. Ma che, tuttavia, l’ha portata a prendere una drastica decisione: bere un po’ di più. ‘Da questa settimana sto cercando di sforzarmi a bere tanto’, ha concluso le sue Instagram Stories la Lamborghini.

‘Vorrei evitare un’insufficienza renale ed ho deciso che mi sforzerò a bere’, ha scritto la Lamborghini a corredo di questa Instagram Stories. Forza!