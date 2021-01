Uomini e Donne, clamorosa censura durante la puntata in onda ieri, 21 gennaio 2021: c’entra Barbara D’Urso.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella di Uomini e Donne andata in onda ieri su Canale 5. Una puntata che, come accade spesso, si è aperta con le vicende di Gemma Galgani, la protagonista assoluta del Trono Over. Per lei una brutta notizia: Maurizio, il cavaliere che stava frequentando, ha confermato la sua decisione di interrompere la loro conoscenza. Ma per la dama anche una buona notizia: un nuovo cavaliere è arrivato in puntata per corteggiarla. Gianluca ha fatto il suo ingresso in studio, presentandosi e mostrandosi molto interessato alla Galgani. Ma è proprio in questo momento che è accaduto qualcosa di strano: una frase pronunciata dal cavaliere è stata censurata dalla redazione. I fan più attenti hanno capito che si trattava del nome di Barbara D’Urso! Scopriamo cosa è accaduto nel dettaglio!

Uomini e Donne, clamorosa censura durante la puntata: il cavaliere nomina Barbara D’Urso, ma l’audio sparisce

Gianluca è il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani. Dopo la delusione rifilatale da Maurizio, la dama è ancora indecisa se tuffarsi in una nuova conoscenza, ma, per il momento, ha deciso di tenere Gianluca. E durante la presentazione di ieri, il cavaliere si è mostrato molto interessato alla dama, per la quale ha ammesso di essersi preoccupato molto in passato. Nello specifico, Gianluca ha fatto riferimento alla partecipazione di Gemma al programma Selfie – Le cose cambiano: nella trasmissione, Gemma si sottopose ad un intervento ai denti. Ebbene, Gianluca racconta di aver pregato molto in quei giorni affinché tutto andasse a buon fine per lei. Tutto normale, se non fosse che per parlare di Selfie, condotto da Simona Ventura, il cavaliere ha detto: “Quando eri nel programma della D’Urso”. L’audio in quel momento però è improvvisamente scomparso, ma è possibile capire le parole del cavaliere seguendo il suo labiale. Una ‘censura’ particolare, che non è sfuggita ai telespettatori, che sui social hanno commentato l’episodio. Ecco il video di quel momento, postato da un utente su Twitter:

Attenzione: Non è stata bippata la Ventura, ma la D’Urso. Il tizio parlava di “Selfie” ma ha sbagliato conduttrice e dal labiale si capisce chiaramente. #uominiedonne pic.twitter.com/UWb3hTIb9C — Vero_TV 📺 (@Veronique__94) January 21, 2021

Questo momento, inoltre, è stato tagliato dalla puntata caricata sul sito di Uomini e Donne dopo la messa in onda. E voi, avevate notato questo dettaglio durante la visione della puntata di ieri? Nel frattempo, non perdetevi quella di oggi 22 gennaio: le anticipazioni sono davvero succulente!