Gianfranco Apicerni, da molti anni postino di C’è posta per te, ha una bellissima compagna: scopriamo chi è Daniela Moraes.

Lo vediamo ogni sabato sera a C’è posta per te con un ruolo molto importante, anzi, fondamentale, quello del postino. Il fatto che sia un bel ragazzo salta subito all’occhio, non c’è bisogno di sottolinearlo. I più attenti avranno notato anche che lo show del sabato sera di Canale 5 non è certo il primo programma in cui è apparso. Stiamo parlando di Gianfranco Apicerni, da quasi dieci anni nella squadra di Maria De Filippi. Prima di indossare la divisa da postino, infatti, il 35enne romano ha partecipato nel 2004 al reality ‘Campioni – Il sogno’ per poi approdare al trono di Uomini e Donne. Proprio qui incontra Valeria Bigella con cui avrà una relazione. Oggi però Gianfranco è impegnato sentimentalmente con un’altra donna, Daniela Moraes. Conosciamola un po’ più da vicino.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Daniela Moraes: età, lavoro ed altro sulla compagna di Gianfranco Apicerni

Insieme da quattro anni, Gianfranco e Daniela sono davvero una bella coppia: i loro scatti su Instagram sono davvero incantevoli e trasmettono la grande unione che c’è tra loro. La Moraes è una ballerina e personal trainer di un paio d’anni più piccola di lui. In un’intervista al settimanale Nuovo, Gianfranco aveva dichiarato: “Siamo entrambi gelosi ma col tempo abbiamo imparato a moderarci. A dire il vero forse lo sono più io, anche se non mi dà modo di esserlo. Mi lascia grande libertà: ma, quando vede che qualcosa non va, esce il lato tosto del suo carattere e mi rimette in riga”. Una ragazza molto equilibrata a quanto pare: sicuramente dimostrerà altrettanto equilibrio anche nel caso cui il compagno dovesse entrare nel cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi come è probabile.

Facciamo i nostri migliori auguri a questa splendida coppia!